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Айза Анохина захотела стать президентом России 

News.ru 9 минут назад
«В прекрасном будущем я — президент России»
Фото: Instagram
Блогер и телеведущая Айза Анохина заявила о своих президентских амбициях. По её словам, на этой должности она хотела бы заняться решением экологических проблем.
О своих планах 35-летняя экс-супруга рэпера Гуфа рассказала Ксении Собчак в её YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!»
Я действительно бы с удовольствием стала бы президентом этой страны, понимаешь? С удовольствием. В моём прекрасном будущем я — президент Российской Федерации, — заявила Анохина.
Она добавила, что баллотировалась бы с программой защиты окружающей среды, потому что эта тема её «очень волнует». Девушка с сожалением отметила, что человек в последнее время слишком много потребляет ресурсов Земли, но ничего не дает ей взамен.
Анохина известна тем, что часто выступает в поддержку различных акций, призванных спасти экологию.
Вместе с тем, она призналась, что многое делает ради денег — например, рожает в прямом эфире и рекламирует поправки в Конституцию. Однако заверила, что ей хочется «чего-то более социального».
Ранее отец четырёх детей и муж модели Ким Кардашьян рэпер Канье Уэст заявил, что намерен участвовать в президентской гонке на выборах в США. Он не уточнил, говорит ли о планах «вообще», либо собирается стать хозяином Белого дома «здесь и сейчас».
Однако вскоре он создал своё политическое объединение «Партия праздника» и зарегистрировал слоган своей президентской кампании. В качестве знаковой фразы он выбрал West Day Ever — игру слов, сочетающую его фамилию и словосочетание Best day ever, что можно перевести как «Лучший в жизни день». Однако пока что дело дальше не пошло, и музыкант остался в статусе избирателя.
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Шоу-бизнес , Гуф , Айза Анохина , Ксения Собчак , Ким Кардашьян
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