Асмус заявила о желании побриться налысо

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32-летняя актриса Кристина Асмус своей ролью в нашумевшем фильме «Текст» доказала, что для нее не существует запретов в кадре. Девушка снялась в откровенных сценах, за что на нее обрушились волны шейминга и настоящая слава.

То, что она готова на многое, в том числе и на эксперименты над собственной внешностью, экс-возлюбленная Гарика Харламова решительно сообщила в своем Instagram.

«Как я мечтаю побриться налысо», — призналась девушка. Но есть одно но: «Просто — жалко. А вот для хорошей роли хоть завтра».

Девушка дала понять, что если предложение поступит, и оно покажется стоящим, то она не раздумывая лишится своих белокурых локонов.

«Для хорошей роли кажется вы готовы абсолютно на все», «Такому идеальному типу лица все пойдет, хоть налысо. Как Шарлиз Терон или Деми Мур», «Вы в любом виде красавица», «Вот это заявление», — написали некоторые фанаты.

Но многие начали отговаривать любимицу от этого радикального поступка.