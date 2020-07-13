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Повзрослел: сын Анастасии Заворотнюк поделился новым фото в честь своего 20-летия 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Повзрослел: сын Заворотнюк поделился новым фото
Фото: Соцсети
Анастасия Заворотнюк не появлялась на публике почти год. В сентябре 2020 года стало известно, что она находится в больнице. Актриса, как позже выяснилось, борется с тяжелым заболеванием — раком головного мозга. Ее муж Петр Чернышев первое время даже отказался от выступлений в ледовых шоу, но потом продолжил работать. Он часто навещает супругу, и при этом еще растит годовалую дочку Милу. Приехала из США и старшая дочка артистки Анна, а также сын Майкл прервал учебу в американском вузе, узнав о болезни мамы.
Семья Заворотнюк предпочитает хранить молчание. Они не делают официальных заявлений. Лишь Анна с недавних пор стала вновь активно вести аккаунт в Instagram, где порой рассказывает не только о себе, но и самочувствии мамы.
По последним данным, Анастасия пошла на поправку. А 13 июля свой день рождения отмечает ее единственный сын. Майкл редко публикует свои фото, но в такой день он сделал исключение. Молодой человек опубликовал селфи, на котором предстала с короткой стрижкой.
«Здесь должен быть многозначительный текст, наполненный глубоким смыслом и саморефлексией», — написал он.
instagram.com/mike_zavorotnyuk/
Майкл также опубликовал праздничный смайлик на черном фоне. Поклонники отметили, что наследник звезды сериала «Моя прекрасная няня» возмужал. Многие отметили, что он похож на маму. Одной из первых его поздравила сестра. Анна разместила архивное фото с именинником.
«С днем рождения, бро. Люблю тебя», — написал она по-английски.
instagram.com/anna_zavorotnyuk/
Поклонники тоже поздравили Майкла с 20-летием. Многие уверены, что сын Заворотнюк добьется успеха в жизни. Напомним, что у него раньше были проблемы в школе. Учительница невзлюбила мальчика и развернула против него настоящую войну. А вот в США он учился уже без проблем. Анна отмечала, что у них с братом крепкая связь.
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Комментарии 2
Шоу-бизнес , Анастасия Заворотнюк , Петр Чернышев , США
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