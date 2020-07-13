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«В моем прекрасном будущем»: 35-летняя Айза Анохина хочет стать президентом РФ 

Киноафиша 3 часа назад
«В моем прекрасном будущем»: 35-летняя Айза Анохина хочет стать президентом РФ
Фото: Киноафиша
Телеведущая призналась, что ее очень волнует тема окружающей среды.
Айза Анохина стала гостьей очередного выпуска передачи «Осторожно, Собчак!», в котором она рассказала, как тяжело ей быть чеченкой, а также о рекламе поправок в Конституцию, романе с Олегом Майами и своей искренности.
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Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)
13 Июл 2020 в 2:59 PDT При этом она подчеркнула, что не чувствует ненависти ни к кому и не любит делить людей на национальности, так как сама ощущает себя «человеком с этой планеты».
По словам Айзы, она уже месяц не общается с отцом, поскольку ему не нравится ее жизнь напоказ. Кроме того, ее мама стыдится своей дочери, ведь родители телеведущей живут по строгим национальным традициям, которые она так и не смогла перенять.
Сейчас Анохина является популярным блогером с миллионами подписчиков, а также телеведущей, певицей и участницей реалити-шоу «Супер Айза», которое продюсирует Ксения Собчак.
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Публикация от A I Z A D O L M A T O V A (@aizalovesam)
11 Июл 2020 в 10:06 PDT Она призналась, что многое из этого делает ради денег, например, рожает в прямом эфире и рекламирует поправки в Конституцию. Однако ей хочется «чего-то более социального».
«Я постоянно призываю что-то изменить. Я бы с удовольствием стала президентом страны, понимаешь? С удовольствием. В моем прекрасном будущем я президент Российской Федерации. С программой защиты окружающей среды, потому что эта тема меня очень волнует», — призналась Айза Анохина в интервью Ксении Собчак.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Ксения Собчак , Айза Анохина , Майами
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