Американская актриса Келли Престон , жена голливудской звезды Джона Траволты , умерла в возрасте 57 лет. Об этом ее супруг сообщил в Instagram.

Причиной смерти стал рак груди. Престон боролась с онкологическим заболеванием в течение двух лет.

«С тяжелым сердцем я сообщаю, что моя прекрасная жена Келли умерла после двухлетней борьбы с раком груди. Она отважно боролась за свою жизнь, получая любовь и поддержку отовсюду. Моя семья и я будем вечно благодарны врачам и медсестрам, и всем медицинским центрам, которые нам помогали», — написал 66-летний Траволта в соцсетях.

Траволта и Престон познакомились на съемках комедии «Эксперты» в 1989 году. Джон влюбился в нее с первого взгляда, но девушка хотела остаться друзьями. Престон тогда встречалась с Чарли Шином , который подарил ей кольцо с розовым бриллиантом и собирался сделать предложение. Но Шин случайно ранил Келли из пистолета (у актера были проблемы с алкоголем и наркотиками) и пара рассталась.

Актриса вышла замуж за Джона Траволту в 1991 году. Первую церемонию бракосочетания в Париже, которую проводил французский представитель сайентологов, признали в США недействительной и, через неделю, Престон еще раз вышла за Траволту во Флориде.

В браке с актером у них родились три ребенка: 20-летняя дочь Элла и девятилетний Бенджамин, еще один сын Джетт умер в январе 2009-го в возрасте 16 лет.

Престон снялась в таких фильмах, как «Нечего терять», «Джерри Магуайер», «Близнецы», «Беги» и «Смертный приговор».