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Джон Траволта потерял жену 

Александр Котлеткин 1 час назад
Американская актриса Келли Престон, жена голливудской звезды Джона Траволты, умерла в возрасте 57 лет. Об этом ее супруг сообщил в Instagram.
Причиной смерти стал рак груди. Престон боролась с онкологическим заболеванием в течение двух лет.
«С тяжелым сердцем я сообщаю, что моя прекрасная жена Келли умерла после двухлетней борьбы с раком груди. Она отважно боролась за свою жизнь, получая любовь и поддержку отовсюду. Моя семья и я будем вечно благодарны врачам и медсестрам, и всем медицинским центрам, которые нам помогали», — написал 66-летний Траволта в соцсетях.
Траволта и Престон познакомились на съемках комедии «Эксперты» в 1989 году. Джон влюбился в нее с первого взгляда, но девушка хотела остаться друзьями. Престон тогда встречалась с Чарли Шином, который подарил ей кольцо с розовым бриллиантом и собирался сделать предложение. Но Шин случайно ранил Келли из пистолета (у актера были проблемы с алкоголем и наркотиками) и пара рассталась.
Актриса вышла замуж за Джона Траволту в 1991 году. Первую церемонию бракосочетания в Париже, которую проводил французский представитель сайентологов, признали в США недействительной и, через неделю, Престон еще раз вышла за Траволту во Флориде.
В браке с актером у них родились три ребенка: 20-летняя дочь Элла и девятилетний Бенджамин, еще один сын Джетт умер в январе 2009-го в возрасте 16 лет.
Престон снялась в таких фильмах, как «Нечего терять», «Джерри Магуайер», «Близнецы», «Беги» и «Смертный приговор».
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Шоу-бизнес , Фото , Джон Траволта , Келли Престон , Чарли Шин
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