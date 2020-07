Рудковская обвинила Риту Дакоту в травле

View this post on Instagram

Добрый день всем! Как Вы знаете, недавно мы запустили акцию, где мы дарим изделия Легендарного бренда подписчикам, а они открывают для себя новые интересные аккаунты, а в свою очередь к нам приходят новые фолловеры. Мы придумали эту историю, где как и для подписчиков, так и для участников круга, есть определённые правила! Рита Дакота была одним из участников круга, и я была абсолютно не против её участия, как и в прошлых наших акциях. К ней у меня была лишь одна просьба, заменить фото, т.к на ней были чужие вещи, бутика которые не имели отношение к акции и для меня это было важно, в том числе, чтобы не вводить в заблуждение подписчиков. Также важно подчеркнуть, что формулировки — «раздаём» и «халява» неуместны в коммуникации, о чём я в минутной беседе и сказала Рите. Далее, никто никого из круга не выгонял, человек сам пожелал покинуть круг, правда далеко не сразу, а на следующий день, когда пришло 150 тыс. подписчиков. Я считаю, что всё, что продолжается со стороны Риты Дакоты вот уже три дня, это просто напросто неэтично, непрофессионально и некрасиво и уже перешло все границы! Из-за просьбы поменять фото, она раздула страшный скандал, когда люди, которые не знают как всё было, поливают грязью меня, участников круга и заказные боты обрушают сайт любимого мной бренда и сносят наши посты. Я молчала, т.к не думала, что всё дойдёт до такого абсурда. Но это случилось! Нарушив правила участия, человек устроил Хайп, из-за которого сейчас меня унижают и оскорбляют, а она продолжает строить из себя жертву! Я категорическии против классового разделения людей, ущемления прав и дискриминации любой формы, а оскорбительное поведение, буллинг, презрение и ничем неприкрытая агрессия, мне откровенно чужды. Рита Дакота, Вы живёте в ванильном мире, где к Вам нельзя обратиться с просьбой? Вы готовы крушить всё и всех на своём пути?! Вы не считаете, что возможно уже достаточно оскорблений и унижений в адрес мой, бренда, который совершенно непричастен к данной Акции и участников круга, простите за смелость сказать, таких же людей, как и Вы? Но я смотрю Вам мало крови и Вы написали ещё один пост. !Все доказательства моих слов у меня есть! Englversion in the carousel👉🏻