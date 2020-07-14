Рудковская обвинила Риту Дакоту в травле

Всё началось с того, что Риту Дакоту пригласила подруга в блогерский круг — девушки должны были разыграть 10 брендовых товаров среди подписчиц. Звезда отметила, что позвала с собой нескольких знаменитостей, в том числе телеведущую Регину Тодоренко

По словам Дакоты, через некоторое время после рекламных съёмок для акции ей позвонила Яна Рудковская и сообщила, что на самом деле это она является организатором конкурса. Продюсер обвинила певицу в том, что она «не в состоянии» продвигать бренд, так как выглядит «дешмански».

«Я считаю, что всё, что продолжается со стороны Риты Дакоты вот уже три дня, это просто напросто неэтично, непрофессионально и некрасиво и уже перешло все границы! Из-за просьбы поменять фото, она раздула страшный скандал, когда люди, которые не знают как всё было, поливают грязью меня, участников круга и заказные боты обрушают сайт любимого мной бренда и сносят наши посты», — написала продюсер на своей официальной странице в социальной сети Instagram (орфография, пунктуация и стиль — авторские).

Рудковская отметила, что считает ситуацию абсурдной, Дакота «устроила хайп», из-за которого продюсера «унижают и оскорбляют», а певица продолжает считать себя жертвой.

»Я категорически против классового разделения людей, ущемления прав и дискриминации любой формы, а оскорбительное поведение, буллинг, презрение и ничем неприкрытая агрессия, мне откровенно чужды <…> Но я смотрю Вам мало крови и Вы написали ещё один пост. !Все доказательства моих слов у меня есть», — считает Рудковская.

Ранее Яна Рудковская опубликовала в Instagram пост, в котором напомнила своим подписчикам о розыгрыше люксовых сумок. В ответ пользователи соцсети раскритиковали продюсера после того, как та унизила певицу Риту Дакоту, которая была одним из организаторов конкурса, писал NEWS.ru.

Некоторые написали, что ждут публичных извинений в адрес Дакоты, другие отметили, что после ситуации с певицей многие в конкурсе участвовать не будут.