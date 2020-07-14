Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Вам мало крови»: Рудковская обвинила Риту Дакоту в интернет-травле 

News.ru и ещё 22 58 минут назад
Рудковская обвинила Риту Дакоту в травле
Фото: РИА Новости
Скандал между российским музыкальным продюсером Яной Рудковской и белорусской певицей Ритой Дакотой (Маргаритой Герасимович) не утихает. Рудковская обвинила исполнительницу в интернет-травле, с которой женщине пришлось столкнуться из-за ситуацией с розыгрышем сумок люксовой марки Louis Vuitton.
Всё началось с того, что Риту Дакоту пригласила подруга в блогерский круг — девушки должны были разыграть 10 брендовых товаров среди подписчиц. Звезда отметила, что позвала с собой нескольких знаменитостей, в том числе телеведущую Регину Тодоренко.
По словам Дакоты, через некоторое время после рекламных съёмок для акции ей позвонила Яна Рудковская и сообщила, что на самом деле это она является организатором конкурса. Продюсер обвинила певицу в том, что она «не в состоянии» продвигать бренд, так как выглядит «дешмански».
«Я считаю, что всё, что продолжается со стороны Риты Дакоты вот уже три дня, это просто напросто неэтично, непрофессионально и некрасиво и уже перешло все границы! Из-за просьбы поменять фото, она раздула страшный скандал, когда люди, которые не знают как всё было, поливают грязью меня, участников круга и заказные боты обрушают сайт любимого мной бренда и сносят наши посты», — написала продюсер на своей официальной странице в социальной сети Instagram (орфография, пунктуация и стиль — авторские).
View this post on Instagram

Добрый день всем! Как Вы знаете, недавно мы запустили акцию, где мы дарим изделия Легендарного бренда подписчикам, а они открывают для себя новые интересные аккаунты, а в свою очередь к нам приходят новые фолловеры. Мы придумали эту историю, где как и для подписчиков, так и для участников круга, есть определённые правила! Рита Дакота была одним из участников круга, и я была абсолютно не против её участия, как и в прошлых наших акциях. К ней у меня была лишь одна просьба, заменить фото, т.к на ней были чужие вещи, бутика которые не имели отношение к акции и для меня это было важно, в том числе, чтобы не вводить в заблуждение подписчиков. Также важно подчеркнуть, что формулировки — «раздаём» и «халява» неуместны в коммуникации, о чём я в минутной беседе и сказала Рите. Далее, никто никого из круга не выгонял, человек сам пожелал покинуть круг, правда далеко не сразу, а на следующий день, когда пришло 150 тыс. подписчиков. Я считаю, что всё, что продолжается со стороны Риты Дакоты вот уже три дня, это просто напросто неэтично, непрофессионально и некрасиво и уже перешло все границы! Из-за просьбы поменять фото, она раздула страшный скандал, когда люди, которые не знают как всё было, поливают грязью меня, участников круга и заказные боты обрушают сайт любимого мной бренда и сносят наши посты. Я молчала, т.к не думала, что всё дойдёт до такого абсурда. Но это случилось! Нарушив правила участия, человек устроил Хайп, из-за которого сейчас меня унижают и оскорбляют, а она продолжает строить из себя жертву! Я категорическии против классового разделения людей, ущемления прав и дискриминации любой формы, а оскорбительное поведение, буллинг, презрение и ничем неприкрытая агрессия, мне откровенно чужды. Рита Дакота, Вы живёте в ванильном мире, где к Вам нельзя обратиться с просьбой? Вы готовы крушить всё и всех на своём пути?! Вы не считаете, что возможно уже достаточно оскорблений и унижений в адрес мой, бренда, который совершенно непричастен к данной Акции и участников круга, простите за смелость сказать, таких же людей, как и Вы? Но я смотрю Вам мало крови и Вы написали ещё один пост. !Все доказательства моих слов у меня есть! Englversion in the carousel👉🏻

A post shared by  Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) on 

Рудковская отметила, что считает ситуацию абсурдной, Дакота «устроила хайп», из-за которого продюсера «унижают и оскорбляют», а певица продолжает считать себя жертвой.
»Я категорически против классового разделения людей, ущемления прав и дискриминации любой формы, а оскорбительное поведение, буллинг, презрение и ничем неприкрытая агрессия, мне откровенно чужды <…> Но я смотрю Вам мало крови и Вы написали ещё один пост. !Все доказательства моих слов у меня есть», — считает Рудковская.
Ранее Яна Рудковская опубликовала в Instagram пост, в котором напомнила своим подписчикам о розыгрыше люксовых сумок. В ответ пользователи соцсети раскритиковали продюсера после того, как та унизила певицу Риту Дакоту, которая была одним из организаторов конкурса, писал NEWS.ru.
Некоторые написали, что ждут публичных извинений в адрес Дакоты, другие отметили, что после ситуации с певицей многие в конкурсе участвовать не будут.
Видео дня. Тверк блогерши на фоне мечети всполошил мусульман
News.ru: последние новости
Умер рэпер Murda Killa из Москвы Умер рэпер Murda Killa из Москвы Отец Жанны Фриске вступился за скопировавшую сестру дочь Наталью Отец Жанны Фриске вступился за скопировавшую сестру дочь Наталью Павел Воля разочаровал коллег несмешными выступлениями Павел Воля разочаровал коллег несмешными выступлениями
Комментарии
Шоу-бизнес , Другое , Регина Тодоренко , Рита Дакота , Маргарита Герасимович , Louis Vuitton
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Забитые до отказа пляжи в Сочи попали на видео
Забитые до отказа пляжи в Сочи попали на видео
Фургал сделал заявление в суде
Фургал сделал заявление в суде
Китай назвал победителя возможной войны между РФ и США
Китай назвал победителя возможной войны между РФ и США
В ГИБДД раскрыли, кто был за рулем в авто Ефремова
В ГИБДД раскрыли, кто был за рулем в авто Ефремова
Новости партнеров
Видео
Акула проплыла под каяком рыбака и попала на видео
00:49
Акула проплыла под каяком рыбака и попала на видео
Роскошный особняк задержанного ФСБ российского депутата попал на видео
00:51
Роскошный особняк задержанного ФСБ российского депутата попал на видео
Москвичи похитили мужчину и попали на видео
01:40
Москвичи похитили мужчину и попали на видео
Сравнение защитной маски с бюстгальтером попало на видео
00:35
Сравнение защитной маски с бюстгальтером попало на видео
Общество В мире
Опубликовано видео подрыва российского патруля в Сирии
00:18
Опубликовано видео подрыва российского патруля в Сирии
Армия Конфликты
Спустившийся по стене многоэтажки москвич попал на видео
01:30
Спустившийся по стене многоэтажки москвич попал на видео
Новости Москвы Происшествия
Опубликовано видео затопленных улиц Сочи
00:44
Опубликовано видео затопленных улиц Сочи
Общество Погода
Опубликовано видео из салона самолета с курильщицей
00:14
Опубликовано видео из салона самолета с курильщицей
Происшествия
Всеармейский конкурс «Чистое небо» попал на видео
00:48
Всеармейский конкурс «Чистое небо» попал на видео
Армия
Появилось видео обстрела опорного пункта Армении
01:39
Появилось видео обстрела опорного пункта Армении
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение