Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Кудрявцева показала видео с дискотеки 1995 года 

News.ru и ещё 1 37 минут назад
Кудрявцева показала, как изменилась за 25 лет
Фото: РИА Новости
Телеведущая Лера Кудрявцева опубликовала в социальной сети видео, записанное в 1995 году, когда она вела теледискотеку. Знаменитость подчеркнула, что и сейчас готова танцевать на любой дискотеке, только мешают лень, боли в спине и мигрень.
На видео журналист спросил, не тяжело ли ей отказываться от развлечений, когда все веселятся и танцуют, а ей приходится вести мероприятие. Кудрявцева ответила, что получает удовольствие от происходящего, а потанцевать она может на любой дискотеке.
Подписчики решили, что в юности Кудрявцева была похожа на певицу Ольгу Бузову, правда слишком худая. Пользователи подметили, что сейчас знаменитость выглядит гораздо лучше, чем в 1995 году.
Разница между молодой телеведущей и той, что есть сейчас, действительно, имеется. Бросается в глаза размер губ — Кудрявцева явно прибегала к использованию филлеров, чтобы выделить эту часть своего лица. С возрастом она перестала быть такой худой, что тоже можно отнести к изменениям, уточняют «Невские новости».
А по поводу сходства с Ольгой Бузовой, возможно, что телеведущая не была польщена таким сравнением, так как она много лет вела мероприятие по вручению премии МУЗ-ТВ, пока её не заменили Бузовой. После этого ведущая оскорбилась и опубликовала видео, в котором заявила, что не заслужила такого отношения, ведь про замену она узнала чуть ли не последней, хотя находилась в хороших отношениях с руководством канала.
Ранее Лера Кудрявцева выложила в Instagram фото, на котором вместе сидят её муж — хоккеист Игорь Макаров, сын от первого брака Жан, крёстный и племянник. Кудрявцева родила сына Жанна в 1990 году от барабанщика группы «Ласковый май» Сергея Ленюка. В своих интервью она признавалась, что дала имя ребёнку в честь Жан-Клода Ван Дамма. В юности она была большой поклонницей таланта этого актёра. С Игорем Макаровым телеведущая заключила брак в 2013 году, писал NEWS.ru.
Видео дня. За что мать Тимати невзлюбила Анастасию Решетову
News.ru: последние новости
В дом Сябитовой вызвали полицию В дом Сябитовой вызвали полицию Умер рэпер Murda Killa из Москвы Умер рэпер Murda Killa из Москвы Молодая жена Алибасова показала паспорт со штампом о браке с продюсером Молодая жена Алибасова показала паспорт со штампом о браке с продюсером
Комментарии
Шоу-бизнес , Телевидение , Лихие девяностые , Жан-Клод Ван Дамм , Игорь Макаров , Лера Кудрявцева , Ольга Бузова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Скопинский маньяк пригрозил своим жертвам
Скопинский маньяк пригрозил своим жертвам
Аксенов анонсировал первые поставки воды в Крым
Аксенов анонсировал первые поставки воды в Крым
Бузова оправдалась за пьяный эфир
Бузова оправдалась за пьяный эфир
Соседов оценил новость о разводе Пугачевой и Галкина
Соседов оценил новость о разводе Пугачевой и Галкина
Видео
Столкнувшиеся поезда в Чехии попали на видео
00:38
Столкнувшиеся поезда в Чехии попали на видео
Происшествия В мире
Отказавшийся надеть маску в самолете дебошир попал на видео
01:10
Отказавшийся надеть маску в самолете дебошир попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео эвакуации раненных военных РФ в Сирии
00:36
Опубликовано видео эвакуации раненных военных РФ в Сирии
Армия Ближний Восток
Опубликовано видео удара молнии в Останкинскую башню
00:13
Опубликовано видео удара молнии в Останкинскую башню
Новости Москвы Общество
Опубликовано видео с места взрыва в доме в Петербурге
00:32
Опубликовано видео с места взрыва в доме в Петербурге
Происшествия Пожары
Опубликовано видео перехвата самолета ВВС США
00:39
Опубликовано видео перехвата самолета ВВС США
Армия
Народные волнения в Азербайджане попали на видео
03:17
Народные волнения в Азербайджане попали на видео
В мире
Появилось видео подробностей убийства профессора
04:06
Появилось видео подробностей убийства профессора
Происшествия
Выпрыгнувшая в окно москвичка попала на видео
02:45
Выпрыгнувшая в окно москвичка попала на видео
Происшествия
Появилось видео севшей в тюрьму для рекламы Собчак
01:38
Появилось видео севшей в тюрьму для рекламы Собчак
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение