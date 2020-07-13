«Гниду» из «Кадетства» наказали за драку с полицией

Актера Кирилла Емельянова , известного по роли "Гниды" в сериале "Кадетство", оштрафовали на 20 тыс. руб., сообщает Telegram-канал Mash.

Штраф был выписан за оскорбления и драку с врачами и полицейскими. Дело по статье 319 УК РФ "Оскорбление представителя власти" было заведено на артиста после того, как в марте он набросился на медиков. Врачи пытались помочь потерявшему сознание после вечеринки с подругой Емельянову.