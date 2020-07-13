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«Гниду» из «Кадетства» оштрафовали за оскорбления полицейских 

Газета.Ru и ещё 3 1 час назад
«Гниду» из «Кадетства» наказали за драку с полицией
Фото: Instagram
Актера Кирилла Емельянова, известного по роли "Гниды" в сериале "Кадетство", оштрафовали на 20 тыс. руб., сообщает Telegram-канал Mash.
Штраф был выписан за оскорбления и драку с врачами и полицейскими. Дело по статье 319 УК РФ "Оскорбление представителя власти" было заведено на артиста после того, как в марте он набросился на медиков. Врачи пытались помочь потерявшему сознание после вечеринки с подругой Емельянову.
Врачи вызвали полицейских, которых Емельянов начал также оскорблять и угрожать им. В мае мировой суд закрыл дело, Емельянову назначили штраф. Позже прокуратура требовала отменить это решение и отправить дело на новое рассмотрение. Сегодня оно закончилось с тем же результатом.
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Шоу-бизнес , Кирилл Емельянов , Генпрокуратура РФ
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