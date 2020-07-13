Вокруг семьи Фриске разгорелся новый скандал

Выступление сестры Жанны Фриске Натальи на закрытом мероприятии, выложенное в Instagram, вызвало резкую критику поклонников певицы.
На видеозаписи, размещенной в аккаунте tv__news в соцсети, сестра Жанны Фриске спела хит «Где-то летом», представ в платье цвета фуксии, который очень любила певица. Наталья также сделала прическу, с которой стала невероятно похожей на свою знаменитую сестру.
Однако пользователи соцсети отметили, что у Натальи нет голоса и раскритиковали ее за попытку «пиариться» на смерти сестры.
«У меня ощущение, что она ворует…Зачем копировать всеми любимую Жанну? Пусть поет свое», — написала kiriska007.
«А голоса-то и нет», — заметила maria_ab80.
«Копирует сестру, но ей никогда не быть Жанной», — считает paradoks771
«Это плохой знак повторять судьбу сестры…», — уверена ninakuzminchuk.
Как сообщал «Рамблер», Жанна Фриске скончалась в июне 2015 года. Последние два года жизни она боролась с раком мозга.