Вокруг семьи Фриске разгорелся новый скандал

На видеозаписи, размещенной в аккаунте tv__news в соцсети, сестра Жанны Фриске спела хит «Где-то летом», представ в платье цвета фуксии, который очень любила певица. Наталья также сделала прическу, с которой стала невероятно похожей на свою знаменитую сестру.

Однако пользователи соцсети отметили, что у Натальи нет голоса и раскритиковали ее за попытку «пиариться» на смерти сестры.

«У меня ощущение, что она ворует…Зачем копировать всеми любимую Жанну? Пусть поет свое», — написала kiriska007.

«А голоса-то и нет», — заметила maria_ab80.

«Копирует сестру, но ей никогда не быть Жанной», — считает paradoks771

«Это плохой знак повторять судьбу сестры…», — уверена ninakuzminchuk.

Как сообщал «Рамблер», Жанна Фриске скончалась в июне 2015 года. Последние два года жизни она боролась с раком мозга.