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«Ей никогда не быть Жанной»: фанаты обрушились на сестру Фриске 

Алиса Селезнёва 2 часа назад
Вокруг семьи Фриске разгорелся новый скандал
Фото: Instagram
Выступление сестры Жанны Фриске Натальи на закрытом мероприятии, выложенное в Instagram, вызвало резкую критику поклонников певицы.
На видеозаписи, размещенной в аккаунте tv__news в соцсети, сестра Жанны Фриске спела хит «Где-то летом», представ в платье цвета фуксии, который очень любила певица. Наталья также сделала прическу, с которой стала невероятно похожей на свою знаменитую сестру.
Однако пользователи соцсети отметили, что у Натальи нет голоса и раскритиковали ее за попытку «пиариться» на смерти сестры.
«У меня ощущение, что она ворует…Зачем копировать всеми любимую Жанну? Пусть поет свое», — написала kiriska007.
«А голоса-то и нет», — заметила maria_ab80.
«Копирует сестру, но ей никогда не быть Жанной», — считает paradoks771
«Это плохой знак повторять судьбу сестры…», — уверена ninakuzminchuk.
Как сообщал «Рамблер», Жанна Фриске скончалась в июне 2015 года. Последние два года жизни она боролась с раком мозга.
Комментарии 3
Шоу-бизнес , Жанна Фриске
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