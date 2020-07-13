Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

История с сексом заставила Луку Затравкина похудеть 

Vse42.ru 2 часа назад
История с сексом заставила Луку Затравкина похудеть
Фото: РИА Новости
Наследник знаменитого художника Никаса Сафронова Лука Затравкин признался, что решил скинуть вес после неудачного опыта в сексе.
Лука Затравкин рассказал журналистам о курьезном случае, произошедшем с ним некоторое время назад. По словам молодого человека, однажды они с одной из его девушек приехали в отель, чтобы провести время. Они были "безумно влюблены друг в друга".
— Неловко об этом рассказывать, но некоторое время назад я попал в отель с одной из своих девушек нам хотелось быть постоянно вместе, — цитирует слова музыканта "Собеседник".
Однако в номере, который они сняли, была не большая двуспальная кровать, а две односпальные, соединенные в одну. Возлюбленных этот факт нисколько не смутил, и они перешли к тому, зачем приехали в отель. По словам Луки Затравкина, изначально все шло хорошо, но через несколько минут ситуация изменилась: девушка начала стонать и кричать все громче. Сын Никаса Сафронова решил, что его партнерша таким образом проявляет свои эмоции и не сразу понял, что случилось.
— Оказалось, что нет. Обнаружил, что в какой-то момент кровати разъехались и моя девушка провалилась вниз. Но я этого из-за веса даже не заметил! — признался музыкант.
Несмотря на всю неловкость, любовница Луки Затравкина спокойно отнеслась к сложившейся ситуации. Они даже еще встречались какое-то время. Тем не менее сам молодой человек уверен: конфуз подобного рода может негативно сказаться на мужской психике.
— Слава Богу, я в этом плане оказался стойким молодым человеком.
Хотя в тот момент единственный раз в жизни задумался над тем, что мне нужно худеть, — подытожил наследник знаменитого художника.
Ранее редакция VSE42.Ru сообщала, что сын Сафронова прокомментировал похудение Фадеева на 100 кг.
Видео дня. Блогерша забеременела от пасынка и вышла за него замуж
Vse42.ru: последние новости
Богомолов снял на видео Собчак под душем Богомолов снял на видео Собчак под душем "Без мозгов и фантазии": Гузеева ответила сравнившей ее с "алкоголичкой" фанатке "Без мозгов и фантазии": Гузеева ответила сравнившей ее с "алкоголичкой" фанатке "Мечтаю побриться налысо": Кристина Асмус удивила фанатов откровенным признанием "Мечтаю побриться налысо": Кристина Асмус удивила фанатов откровенным признанием
Комментарии 1
Шоу-бизнес , ИД "Собеседник"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дело Фургала: подробности одного эпизода
Дело Фургала: подробности одного эпизода
Чеченцы избили кричавшего «Да, я русский!» москвича
Чеченцы избили кричавшего «Да, я русский!» москвича
В ГИБДД раскрыли, кто был за рулем в авто Ефремова
В ГИБДД раскрыли, кто был за рулем в авто Ефремова
Танцор Полунин «удалил» татуировку с Путиным
Танцор Полунин «удалил» татуировку с Путиным
Видео
Путин раскрутил ручку на заседании и попал на видео
00:09
Путин раскрутил ручку на заседании и попал на видео
Политика
Опубликовано видео с места крушения Ан-2 в Нижегородской области
00:15
Опубликовано видео с места крушения Ан-2 в Нижегородской области
Происшествия Катастрофы
Опубликовано видео пожара на десантном корабле США
01:03
Опубликовано видео пожара на десантном корабле США
Происшествия Армия
Упавший в Нижегородской области Ан2 попал на видео
00:22
Упавший в Нижегородской области Ан2 попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео прокладки трубопровода в Крыму
02:35
Опубликовано видео прокладки трубопровода в Крыму
Общество
Появилось видео с причиной гибели группы Дятлова
01:29
Появилось видео с причиной гибели группы Дятлова
Общество
Нападение мужчины на полицейских попало на видео
01:00
Нападение мужчины на полицейских попало на видео
Происшествия
Лихач протаранил группу байкеров и попал на видео
00:50
Лихач протаранил группу байкеров и попал на видео
Опубликовано видео столкновения двух фур на Новорижском шоссе
00:49
Опубликовано видео столкновения двух фур на Новорижском шоссе
Истребители РФ сопроводили американский самолет-разведчик и попали на видео
00:32
Истребители РФ сопроводили американский самолет-разведчик и попали на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение