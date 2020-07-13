История с сексом заставила Луку Затравкина похудеть 

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Лука Сафронов — Затравкин (@lukasafronovofficial) 7 Фев 2020 в 6:11 PST Наследник знаменитого художника Никаса Сафронова Лука Затравкин признался, что решил скинуть вес после неудачного опыта в сексе.

Лука Затравкин рассказал журналистам о курьезном случае, произошедшем с ним некоторое время назад. По словам молодого человека, однажды они с одной из его девушек приехали в отель, чтобы провести время. Они были "безумно влюблены друг в друга".

— Неловко об этом рассказывать, но некоторое время назад я попал в отель с одной из своих девушек нам хотелось быть постоянно вместе, — цитирует слова музыканта "Собеседник".

Однако в номере, который они сняли, была не большая двуспальная кровать, а две односпальные, соединенные в одну. Возлюбленных этот факт нисколько не смутил, и они перешли к тому, зачем приехали в отель. По словам Луки Затравкина, изначально все шло хорошо, но через несколько минут ситуация изменилась: девушка начала стонать и кричать все громче. Сын Никаса Сафронова решил, что его партнерша таким образом проявляет свои эмоции и не сразу понял, что случилось.

— Оказалось, что нет. Обнаружил, что в какой-то момент кровати разъехались и моя девушка провалилась вниз. Но я этого из-за веса даже не заметил! — признался музыкант.

Несмотря на всю неловкость, любовница Луки Затравкина спокойно отнеслась к сложившейся ситуации. Они даже еще встречались какое-то время. Тем не менее сам молодой человек уверен: конфуз подобного рода может негативно сказаться на мужской психике.

— Слава Богу, я в этом плане оказался стойким молодым человеком.

Хотя в тот момент единственный раз в жизни задумался над тем, что мне нужно худеть, — подытожил наследник знаменитого художника.

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