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«Навели шуму»: Моргенштерн устроил вечеринку в центре Москвы с пеной и полицейскими 

Teleprogramma.pro 9 часов назад
«Навели шуму»: Моргенштерн устроил вечеринку в Москве
Фото: Instagram
Воскресенье в Москве ознаменовалось для поклонников рэп-направления очередным праздником под эгидой Моргенштерна и Элджея. Музыканты, которые несколько дней назад выпустили-таки клип на скандальный «Кадиллак» устроили для фанатов вечеринку в собственном фирменном стиле.
На мероприятие молодые люди приехали на крыше иномарки, одетые в пляжные рубашки. С собой артисты привезли надувной бассейн, который впоследствии обрадовал не один десяток людей: в нем Моргенштерн устроил пенную вечеринку, сам принимая в ней активное действие.
Ситуация подогрелась, когда на место отжига приехали полицейские. Сначала силовики отозвали центральных персонажей на разговор, но позже напряженная обстановка разрядилась: сотрудники правопорядка достали мобильные телефоны и начали снимать все происходящее. Алишер и Элджей остались от произведенного эффекта в полном восторге: последний продолжал «расстреливать» присутствующих из ставшего знаменитым водяного пистолета.
instagram.com/morgen_shtern/
«Все, кто подтянулся — вы лучшие! И Петербург тоже наш. Навели шуму», — озвучил свое мнение по поводу организованного трэша один из героев вечера.
Напомним, ранее выход клипа стал поводом для скандала. По предварительным данным, после очередного дня съемок Элджей отписался от Моргенштерна в соцсетях, а затем заявил, что выхода видеоролика не будет из-за проблем с видеоплатформой. По итогу, клип все же вышел с опозданием в несколько недель.
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Шоу-бизнес , Москва
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