«Сама бы не справилась»: Анита Цой о COVID-19

Певица Анита Цой рассказала о «раздвоении мозга и тела» и других страшных проявлениях коронавируса. По словам артистки, заболевание последовательно атаковало разные системы организма, а тест на COVID-19 показал положительный результат не сразу.

Переболевшая COVID-19 певица Анита Цой поделилась подробностями лечения и рассказала о самом страшном проявлении коронавирусной инфекции. Накануне выписки из больницы артистка сообщила, что в течение двух недель «коварный вирус» поочередно поражал разные органы и влиял на ее психику.

«При гриппе обычно ты все понимаешь — вот кашель, вот насморк, вот температура. Избавляешься от этих симптомов, и ты здоров. А здесь получается, что этот вирус начинает тебя исследовать. Сперва давай, например, покашляем. Ага, поборола кашель? Давай-ка я тебе на следующий день понос устрою. Ты и с этим справилась? Тогда мы отключим тебе, например, вкус и запах, — сказала она сайту mk.ru.

— И постоянно так — одно за другим, постоянно он пытается найти, за что зацепиться: то почки, то печень, то давление, то сахар. Поэтому эти две недели болезни просто какой-то кошмар. Не понимаешь, что у тебя выстрелит завтра. Биологическое оружие!»

С самыми неприятными проявлениями инфекции артистка столкнулась в начале заболевания: из-за высокой температуры начало ломить все тело, а мозг «раздваивался с телом» и не позволял адекватно оценивать ситуацию.

«Вдруг начинается психологическая атака на человека. В какой-то момент я потерялась во времени и пространстве. Не понимала, где я, какие надо лекарства принимать, в каком порядке, — вспомнила певица. — Если бы меня не забрали в больницу и не поместили под контроль, я бы сама не справилась».

По словам Цой, она строго соблюдала самоизоляцию и не выходила из дома в течение трех месяцев. Когда в середине июня началось ослабление ограничений, артистка отправилась на рынок и могла заразиться там.

«Другая версия — новый сотрудник, охранник, которого мы взяли на работу. У него анализы, вроде бы, были все отрицательные, но он заболел вместе с нами, даже чуть раньше, и до сих пор болеет. Мог быть носителем, — предположила артистка. — А с рынком…

Когда сидишь с 25 марта на самоизоляции и вдруг тебе говорят: можно куда-то сходить. Официально же объявили! А продукты тоже хочется какие-то подкупить, не все же на макаронах сидеть. Решила съездить сама. В маске, в перчатках, всю безопасность проверила и поехала».

Артистка отметила, что могла заразиться 13-15 июня, после чего начался инкубационный период. В это время, по словам Цой, все анализы были отрицательными, а на самом деле внутри ее организма «болезнь уже зрела».

«Сперва нос заложило. Думала, что просто аллергия, в июне все зацвело у нас, а 23-го пошли первые симптомы, температура, кашель, 25-го я оказалась в больнице», — поделилась певица.

Сейчас Цой активно идет на поправку и собирается домой, но впереди ее ждут несколько месяцев реабилитации и тренировки легких для занятия вокалом и спортом.

«Сказали, что поражение легких с 52% уменьшилось до 25%, это уже хорошо. Но надо долечиваться еще три-четыре месяца, — поделилась она. — Надо тренироваться, убирать пневмонию, лечиться по полной программе и дальше».

Певица планирует пройти реабилитацию в ускоренном режиме и уже осенью вернуться к обычной жизни. В ближайшие пару месяцев она будет активно проходить такие процедуры, как иглоукалывание, мануальная терапия, гомеопатия и дыхательная гимнастика для восстановления работы легких.