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Волочкова усомнилась в своей свадьбе 

Артём Кульша и ещё 6 55 минут назад
Волочкова засомневалась в собственной свадьбе
Фото: Instagram
Балерина Анастасия Волочкова может не выйти замуж осенью из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом она сама сообщила «Собеседнику».
Вчера танцовщица рассказала, что ее избранником может быть лишь самый сильный, мощный и влиятельный человек, потому что сама она сильна духом и волей, умеет бороться за правду и противостоять любым испытаниям лучше многих мужчин.
Также Волочкова сообщила, что в настоящее время в ее личной жизни все хорошо — она живет с мужчиной и намерена выйти за него замуж. Ранее, как сообщал «Рамблер», балерина упоминала, что торжество состоится осенью.
«Сейчас, когда идет пандемия, задумываюсь о том, когда будет моя свадьба», — призналась она вчера.
По словам Волочковой, она может не успеть подготовиться к мероприятию до осени, но и допустила, что все же успеет. Также она назвала себя балериной всея Руси и королевой и заявила, что от нее веет добротой, теплотой, искренностью, сексуальностью, радостью, счастьем и позитивом, а объяснила это тем, что влюблена.
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Шоу-бизнес , Телевидение , Анастасия Волочкова
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