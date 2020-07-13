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Тамара Сёмина заступилась за Михаила Ефремова 

News.ru 36 минут назад
Тамара Сёмина заступилась за Михаила Ефремова
Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/globalLookPress
Народная артистка РСФСР Тамара Сёмина сообщила, что не понимает, почему родственники погибшего в ДТП Сергея Захарова, которое случилось по вине Михаила Ефремова, не принимают помощь актёра.
"Не понимаю поведение родственников погибшего. Вечная память ни в чём не повинному человеку. Но зачем они венки от Ефремова выбрасывают, помощь не принимают? Очень жаль, что всё так случилось", — привелислова Тамары Сёминой на портале StarHit.ru.
При этом она не считает, актёра невиновным, однако, по её словам, и сам Михаил Ефремов просит для себя наказания за содеянное.
Ефремов сам говорит: "Я не знаю, как мне дальше жить. Возьмите меня из квартиры и посадите в тюрьму! Вот какова его ситуация. Он сам себя казнит", — процитировали Тамару Сёмину на портале.
Отмечается, что актёра также поддержали Любовь Успенская, Ксения Собчак, Рената Литвинова и другие коллеги.
Ранее NEWS.ru писал, что старший сын погибшего в результате ДТП с участием Михаила Ефремова Сергея Захарова Виталий желает получить в качестве компенсации около 20 миллионов рублей, примерно на столько же совокупно рассчитывают остальные родственники. Общая сумма требований супруги, брата и двух сыновей погибшего составляет около 40 млн рублей.
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Шоу-бизнес , Михаил Ефремов , Тамара Семина , Сергей Захаров , Любовь Успенская , Ксения Собчак , Рената Литвинова , StarHit
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