Тамара Сёмина заступилась за Михаила Ефремова 

"Не понимаю поведение родственников погибшего. Вечная память ни в чём не повинному человеку. Но зачем они венки от Ефремова выбрасывают, помощь не принимают? Очень жаль, что всё так случилось", — привелислова Тамары Сёминой на портале StarHit.ru.

При этом она не считает, актёра невиновным, однако, по её словам, и сам Михаил Ефремов просит для себя наказания за содеянное.

Ефремов сам говорит: "Я не знаю, как мне дальше жить. Возьмите меня из квартиры и посадите в тюрьму! Вот какова его ситуация. Он сам себя казнит", — процитировали Тамару Сёмину на портале.

Ранее NEWS.ru писал, что старший сын погибшего в результате ДТП с участием Михаила Ефремова Сергея Захарова Виталий желает получить в качестве компенсации около 20 миллионов рублей, примерно на столько же совокупно рассчитывают остальные родственники. Общая сумма требований супруги, брата и двух сыновей погибшего составляет около 40 млн рублей.