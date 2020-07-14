«Слишком горяча»: живая Барби уволилась из-за внешности

Считается, что привлекательная внешность помогает женщинам в карьере, но Барбара Сипос так не думает. Девушка заявила, что она «слишком горяча», чтобы работать, после того как потратила 135 000 фунтов (около 12 миллионов рублей) на пластические операции. Она с детства мечтала стать живой Барби, а повзрослев, начала воплощать свое желание.

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22-летняя Барбара Луна Сипос — воплощение Барби. Она одержима образом любимой куклы с детства. Жительница Будапешта всегда мечтала стать живой куклой.

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Бывший супруг блондинки дал ей 135 000 фунтов (около 12 миллионов рублей) на осуществление мечты. Ему тоже безумно нравился образ сексуальной куклы. Барбаре сделали десять пластических операций, включая увеличение груди до восьмого размера.

После трансформаций девушка уволилась с должности секретарши, потому что, по ее словам, «сводила мужчин с ума». Она считает, что эффектная внешность будет мешать ей в работе, а продвижение по карьерной лестнице станет возможным только через постель, чего блондинка не желает.

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Барбара сделала ринопластику за 12 000 фунтов (около 1 миллиона рублей), изменила форму подбородка, челюстей и лба. Каждая из операций обошлась в 12 000 фунтов (около 1 миллиона рублей). Помимо этого, девушка сделала подтяжку бровей за 5000 фунтов (около 450 000 рублей), подтяжку губ за 2300 фунтов (около 205 000 рублей), инъекции филлеров за 6300 фунтов (около 563 000 рублей), бразильскую попу за 8000 фунтов (около 715 000 рублей) и пластику вагины за 5500 фунтов (около 500 000 рублей).

Сексапильная блондинка говорит, что не собирается останавливаться на достигнутом. Она готовится к следующим пластическим операциям и процедурам. Барбара старается окружать себя открытыми людьми, которые ее понимают и поддерживают.