Сестра Фриске надела платье певицы и спела ее песню 

Родная сестра певицы Жанны Фриске Наталья выступила на закрытом мероприятии и спела песню «Где-то летом» из репертуара умершей звезды. Видео было опубликовано в Instagram-аккаунте tv__news.

Как сообщает «Комсомольская правда», праздник прошел в Балашихе. Наталья появилась на сцене в платье сестры, а также с афрокудрями — аналогичная прическа раньше была и у Фриске.

Фанатов бывшей участницы группы «Блестящие» возмутило выступление родственницы. Многие отметили, что у Натальи отсутствует слух, а ее шоу не дотягивает до уровня концертов сестры. Некоторые обвинили женщину в попытке заработать за счет умершей артистки.

«Ну ей до сестры как до звезды на небе, ни голоса, ни внешности», — прокомментировала пользовательница с ником 886olga.