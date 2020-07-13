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Сестра Фриске надела платье певицы и спела ее песню 

Lenta.ru и ещё 12 3 часа назад
Сестра Фриске надела платье певицы и спела ее песню
Фото: Instagram
Родная сестра певицы Жанны Фриске Наталья выступила на закрытом мероприятии и спела песню «Где-то летом» из репертуара умершей звезды. Видео было опубликовано в Instagram-аккаунте tv__news.
Как сообщает «Комсомольская правда», праздник прошел в Балашихе. Наталья появилась на сцене в платье сестры, а также с афрокудрями — аналогичная прическа раньше была и у Фриске.
Фанатов бывшей участницы группы «Блестящие» возмутило выступление родственницы. Многие отметили, что у Натальи отсутствует слух, а ее шоу не дотягивает до уровня концертов сестры. Некоторые обвинили женщину в попытке заработать за счет умершей артистки.
«Ну ей до сестры как до звезды на небе, ни голоса, ни внешности», — прокомментировала пользовательница с ником 886olga.
«Складывается такое впечатление, что вся семья ждала смерти Жанны, чтоб потом словить звезду. Не являюсь поклонницей Жанны, но за нее обидно», — отреагировал юзер kicycka.
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Комментарии 1
Шоу-бизнес , Жанна Фриске
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