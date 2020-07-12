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Мама Бузовой прокомментировала «похищение» дочери 

Ирина Лебедева 33 минуты назад
Ольга Бузова изрядно заинтриговала своих поклонников.
В сети появилось видео, где ее якобы украли. Певица гуляла вечером по Москве с Давидом Манукяном, налетели какие-то люди, Даву повалили на землю, а Бузовой одели на голову пакет и запихнули в машину.
Позднее Ольга написала, что у нее все хорошо, но подробностями не поделилась.
Журналисты «Комсомольской правды» обратились к маме Ольги, Ирине Бузовой, с целью узнать подробности.
Но она тоже не особенно в курсе этой истории — Ольга лишь послала ей смс, что все хорошо и она отправилась отдыхать. Ирина считает, что у дочери все в порядке.
А в соцсетях поющую телеведущую ругают вовсю за сокрытие информации.
Фолловеры склоняются к версии что «похищение» — это часть некоего шоу, и потом будет выпущен клип или что-то подобное.
Как ранее писал «Рамблер», певица и телеведущая Ольга Бузова второй год подряд возглавила рейтинг популярности российских звезд в социальных медиа, подготовленный агентством Brand Analitics для проекта «40 до 40» журнала Forbes.
Комментарии 3
Шоу-бизнес , Видео , Ольга Бузова , Forbes , Комсомольская правда , Москва
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