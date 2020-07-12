Мама Бузовой прокомментировала «похищение» дочери 

В сети появилось видео, где ее якобы украли. Певица гуляла вечером по Москве с Давидом Манукяном, налетели какие-то люди, Даву повалили на землю, а Бузовой одели на голову пакет и запихнули в машину.

Позднее Ольга написала, что у нее все хорошо, но подробностями не поделилась.

Журналисты «Комсомольской правды» обратились к маме Ольги, Ирине Бузовой, с целью узнать подробности.

Но она тоже не особенно в курсе этой истории — Ольга лишь послала ей смс, что все хорошо и она отправилась отдыхать. Ирина считает, что у дочери все в порядке.

А в соцсетях поющую телеведущую ругают вовсю за сокрытие информации.

Фолловеры склоняются к версии что «похищение» — это часть некоего шоу, и потом будет выпущен клип или что-то подобное.