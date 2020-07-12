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Вдову Виктора Проскурина выселяют из квартиры 

Ирина Лебедева 9 минут назад
Вдову Виктора Проскурина выселяют из квартиры
Фото: РИА Новости
Жизнь Ирины Хонда, супруги народного артиста Виктора Проскурина, изменилась две недели назад кардинальным образом.
Виктор Проскурин скончался от хронической обструктивной болезни легких. Болел он довольно давно, но с очередным приступом организм 68-летнего актера не справился, — рассказывает «Комсомольская правда».
Виктора Алексеевича проводили в последний путь, а его вдова …собирает вещи.
Как оказалось, у нее нет никаких прав на квартиру, где они с мужем прожили более 10 лет.
«Эта квартира, где жили супруги была куплена до их союза, поэтому Иру и попросили оперативно освободить жилье. Никаких прав нет, юридически ей не принадлежит эта квартира. Теперь всю их с Витей жизнь она упаковывает в коробки, вот так — память в коробки. Виктор не собирался умирать — все случилось неожиданно, поэтому возможно и не успел ничего оформить на жену», — приводит издание слова одного из друзей семьи.
Квартира стоимостью в 20 млн рублей достается бывшей жене Проскурина.
Ирина возвращается в Санкт Петербург. У нее там живет мама и есть квартира в ипотеке.
Вдова актера планирует посвятить свою жизнь его памяти: организовывать фестивали его имени, сделать музей, продолжить «проскуринские четверги».
Как ранее писал «Рамблер», вдова Виктора Проскурина Ирина Хонда попросила президента России Владимира Путина помочь организовать прощание с актером. Свое обращение она опубликовала в Facebook.
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Шоу-бизнес , Виктор Проскурин , Владимир Путин , Комсомольская правда
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