Вдову Виктора Проскурина выселяют из квартиры 

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Жизнь Ирины Хонда, супруги народного артиста Виктора Проскурина , изменилась две недели назад кардинальным образом.

Виктор Проскурин скончался от хронической обструктивной болезни легких. Болел он довольно давно, но с очередным приступом организм 68-летнего актера не справился, — рассказывает «Комсомольская правда».

Виктора Алексеевича проводили в последний путь, а его вдова …собирает вещи.

Как оказалось, у нее нет никаких прав на квартиру, где они с мужем прожили более 10 лет.

«Эта квартира, где жили супруги была куплена до их союза, поэтому Иру и попросили оперативно освободить жилье. Никаких прав нет, юридически ей не принадлежит эта квартира. Теперь всю их с Витей жизнь она упаковывает в коробки, вот так — память в коробки. Виктор не собирался умирать — все случилось неожиданно, поэтому возможно и не успел ничего оформить на жену», — приводит издание слова одного из друзей семьи.

Квартира стоимостью в 20 млн рублей достается бывшей жене Проскурина.

Ирина возвращается в Санкт Петербург. У нее там живет мама и есть квартира в ипотеке.

Вдова актера планирует посвятить свою жизнь его памяти: организовывать фестивали его имени, сделать музей, продолжить «проскуринские четверги».