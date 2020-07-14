Жена Проскурина предъявила завещание актера

Четвёртая жена Виктора Проскурина Ирина Смурова обосновала, почему выгоняет из квартиры актёра на Покровке его вдову Ирину Хонду. Женщина, с которой знаменитый артист прожил девять лет, предъявила два «завещания» Проскурина.

Обе бумаги написаны от руки и датированы 20 января 2004 года. Одно касается способа похоронить актёра: в нём Проскурин просит обязательно его кремировать и прах «развеять над водой». Другое — его имущества, которое он всё без остатка, включая не только квартиру в Москве , но и личные вещи, права на интеллектуальную собственность и прочее отписывает Ирине Смуровой.

Обе бумаги четвёртая жена актёра показала в «Прямом эфире», уточнив, что Проскурин не раз требовал переписать квартиру на Ирину, чтобы она досталась даже не ей, а её сыну Юре. Поводом для составления таких бумаг, рассказывает экс-жена актёра, стала операция на венах, которую делали Проскурину.

И вот когда я его отвезла в больницу и вернулась домой, я увидела на столе две бумаги. Значит, он боялся, что операция может закончиться плохо и заранее позаботился обо всём, — считает Смурова.

К счастью, на тот момент операция прошла удачно, актёр прожил ещё почти 16 лет и даже трижды судился со Смуровой.

По-хорошему, она должна бы продать эту квартиру и разделить деньги между мною, собою и дочерью Виктора Александрой, — считает нынешняя вдова Проскурина Ирина Хонда.

Сама Хонда не хочет да и не может претендовать на квартиру актёра из-за небольшого нюанса. Дело в том, что незадолго до смерти Проскурина супруги развелись. Даже вдовой юридически Ирина Хонда не является, из-за чего, признаётся женщина, ей могли и не выдать тело актёра в морге.

Ранее NEWS.ru сообщал, что вдова Виктора Проскурина Ирина Хонда рассказала, что единственная дочь актёра Александра была записана в его телефоне под буквой «с». Буква эта означала «сволочь».