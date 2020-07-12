«Это моя работа»: Сотникова защищает Ефремова за гонорар 

«Люди, наверное, разучились слышать. Я не защищаю Мишу, который сел за руль в пьяном виде. Конечно, он не должен был подвергать опасности других людей! Но то, что хочу ДОНЕСТИ до всех: есть такое понятие, как великодушие. …Да, он — дурак, идиот, что так много пьет и порой кичится этим. Но не надо заклёвывать человека. Думаете, у него нет души?!», — цитирует слова актрисы издание.

Но есть в этом деле интересный поворот.

Как оказалось, за свои выступления в эфире Вера Сотникова получает гонорары. То есть, высказываться на ток-шоу — это ее такая работа.

«Я никогда не скрывала, что хожу на телепрограммы за гонорар. Это мое время, это моя работа. Поверьте, это не такие большие деньги», — говорит звезда.

Правда, актриса уверяет, что говорит лишь то, что искренне думает. Озвучивать чуждое ей мнение ее никто не заставит.

Как ранее писал «Рамблер», 6 июля МВД заявило о завершении расследования дела Ефремова. Актёру было предъявлено обвинение в окончательной редакции.

ДТП произошло вечером 8 июня, когда Ефремов на автомобиле выехал на встречную полосу в Москве и врезался в фургон.

В результате аварии водитель фургона скончался в больнице.

Экспертиза установила, что Ефремов был пьян.