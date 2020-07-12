Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Это моя работа»: Сотникова защищает Ефремова за гонорар 

Ирина Лебедева 10 минут назад
Вера Сотникова выступает в защиту Михаила Ефремова. Она призывает проявить великодушие и не травить виновника трагедии, — рассказывает «Собеседник».
«Люди, наверное, разучились слышать. Я не защищаю Мишу, который сел за руль в пьяном виде. Конечно, он не должен был подвергать опасности других людей! Но то, что хочу ДОНЕСТИ до всех: есть такое понятие, как великодушие. …Да, он — дурак, идиот, что так много пьет и порой кичится этим. Но не надо заклёвывать человека. Думаете, у него нет души?!», — цитирует слова актрисы издание.
Но есть в этом деле интересный поворот.
В ГИБДД раскрыли, кто был за рулем в авто Ефремова
Как оказалось, за свои выступления в эфире Вера Сотникова получает гонорары. То есть, высказываться на ток-шоу — это ее такая работа.
«Я никогда не скрывала, что хожу на телепрограммы за гонорар. Это мое время, это моя работа. Поверьте, это не такие большие деньги», — говорит звезда.
Правда, актриса уверяет, что говорит лишь то, что искренне думает. Озвучивать чуждое ей мнение ее никто не заставит.
Как ранее писал «Рамблер», 6 июля МВД заявило о завершении расследования дела Ефремова. Актёру было предъявлено обвинение в окончательной редакции.
ДТП произошло вечером 8 июня, когда Ефремов на автомобиле выехал на встречную полосу в Москве и врезался в фургон.
В результате аварии водитель фургона скончался в больнице.
Экспертиза установила, что Ефремов был пьян.
Комментарии
Шоу-бизнес , Видео , Михаил Ефремов , Вера Сотникова , ГИБДД , МВД , ИД "Собеседник"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Беременность от Зеленского: пресс-секретарь дала комментарий
Беременность от Зеленского: пресс-секретарь дала комментарий
Любовная оргия довела москвичку до смерти
Любовная оргия довела москвичку до смерти
Фургал сделал заявление в суде
Фургал сделал заявление в суде
В ГИБДД раскрыли, кто был за рулем в авто Ефремова
В ГИБДД раскрыли, кто был за рулем в авто Ефремова
Видео
Опубликовано видео столкновения двух фур на Новорижском шоссе
00:49
Опубликовано видео столкновения двух фур на Новорижском шоссе
Истребители РФ сопроводили американский самолет-разведчик и попали на видео
00:32
Истребители РФ сопроводили американский самолет-разведчик и попали на видео
Опубликовано видео разгона протестующих в Сербии
00:30
Опубликовано видео разгона протестующих в Сербии
Опасные забавы смоленских подростков попали на видео
00:51
Опасные забавы смоленских подростков попали на видео
Опубликовано видео с многотысячного шествия в Хабаровске в поддержку Фургала
00:29
Опубликовано видео с многотысячного шествия в Хабаровске в поддержку Фургала
Опубликовано видео последствий взрыва газа в жилом доме в Нижнем Новгороде
01:05
Опубликовано видео последствий взрыва газа в жилом доме в Нижнем Новгороде
Танцующая Королева в купальнике и шубе попала на видео
00:21
Танцующая Королева в купальнике и шубе попала на видео
В Кремле рассказали, что «коробит» Путина
00:28
В Кремле рассказали, что «коробит» Путина
Политика
В ДНР назвали одну из главных побед
07:43
В ДНР назвали одну из главных побед
В мире
Появились кадры разгона протестующих в Сербии
00:30
Появились кадры разгона протестующих в Сербии
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение