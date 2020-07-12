«Супербабушка»: Малышева с внуком сыграла вальс

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Теледоктор всей страны выложила в инстаграме редкие кадры — они со старшим внуком в четыре руки играют вальс.

Дети Малышевой живут в Америке. Видео снято в гостях у старшего сына, который трудится врачом.

Елена Малышева, которая, как оказалось, сама в юности получила музыкальное образование, подключилась к занятиям с внуком на фортепиано.

Телеведущая посетовала, что в Штатах нет такой системы музыкальных школ, как в России.

И они очень рады, что им удалось найти высококвалифицированного педагога, соотечественницу, которая учит мальчика не только нотам, но и «преподает ему постоянные уроки внутренней человеческой культуры».

«Играю в четыре руки с нашим тружеником младшим внуком. Получаю огромное удовольствие. Мало кто понимает, что обучение детей музыке — это намного больше, чем просто музыкальное образование», — рассказывает Малышева.

Подписчики умилились трогательному видео.

«Милота», «Супербабушка», — пишут они в комментариях.

Как ранее писал «Рамблер», телеведущая в эфире Первого канала рассказывала о двух сыновьях, которые уехали в США.

Старший сын Юрий работает в одном из крупнейших госпиталей Нью-Йорка.

Младший сын Василий получил два высших образования, окончил адвокатскую школу в США.