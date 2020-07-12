«Супербабушка»: Малышева с внуком сыграла вальс

Теледоктор всей страны выложила в инстаграме редкие кадры — они со старшим внуком в четыре руки играют вальс.
Дети Малышевой живут в Америке. Видео снято в гостях у старшего сына, который трудится врачом.
Елена Малышева, которая, как оказалось, сама в юности получила музыкальное образование, подключилась к занятиям с внуком на фортепиано.
Телеведущая посетовала, что в Штатах нет такой системы музыкальных школ, как в России.
И они очень рады, что им удалось найти высококвалифицированного педагога, соотечественницу, которая учит мальчика не только нотам, но и «преподает ему постоянные уроки внутренней человеческой культуры».
«Играю в четыре руки с нашим тружеником младшим внуком. Получаю огромное удовольствие. Мало кто понимает, что обучение детей музыке — это намного больше, чем просто музыкальное образование», — рассказывает Малышева.
Подписчики умилились трогательному видео.
«Милота», «Супербабушка», — пишут они в комментариях.
Как ранееписал «Рамблер», телеведущая в эфире Первого канала рассказывала о двух сыновьях, которые уехали в США.
Старший сын Юрий работает в одном из крупнейших госпиталей Нью-Йорка.
Младший сын Василий получил два высших образования, окончил адвокатскую школу в США.
Сама Малышева подчеркивала, что не собирается уезжать из России.