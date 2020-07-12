В семье Алибасова новое происшествие

Андрей Назаров, бывший директор Бари Каримовича, обвинил Алибасова — младшего в избиении, — сообщает Телеграм-канал 112.
Назаров рассказал, что драка случилась прямо на телевизионном шоу, куда мужчину пригласили в качестве гостя.
Сыну продюсера не понравилось то, что говорил Назаров, и он набросился на него с кулаками, ударил головой об стол.
Легким испугом дело не обошлось, Назарову пришлось ехать в клинику, где ему наложили несколько швов. Теперь он планирует написать заявление в полицию.
Конфликтуют мужчины между собой уже давно — Алибасов-младший обвиняет Назарова в спаивании отца. Но до рукоприкладства ранее дело не доходило.
Как сообщал «Рамблер», сын продюсера заявил, что Алибасова решили увезти в Калининградскую область на реабилитацию. Она может растянуться на годы.
Главный нарколог России Евгений Брюн поставил музыкальному продюсеру Бари Алибасову диагноз «корсаковский психоз».