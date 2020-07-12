В семье Алибасова новое происшествие

Назаров рассказал, что драка случилась прямо на телевизионном шоу, куда мужчину пригласили в качестве гостя.

Сыну продюсера не понравилось то, что говорил Назаров, и он набросился на него с кулаками, ударил головой об стол.

Легким испугом дело не обошлось, Назарову пришлось ехать в клинику, где ему наложили несколько швов. Теперь он планирует написать заявление в полицию.

Конфликтуют мужчины между собой уже давно — Алибасов-младший обвиняет Назарова в спаивании отца. Но до рукоприкладства ранее дело не доходило.

Как сообщал «Рамблер», сын продюсера заявил, что Алибасова решили увезти в Калининградскую область на реабилитацию. Она может растянуться на годы.