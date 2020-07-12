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«Я обещаю это тебе, моя Ксю!»: Константин Богомолов 

Ирина Лебедева 9 минут назад
Богомолов посвятил пост Собчак
Фото: РИА Новости
Супруг Ксении Собчак выложил в инстаграме занятный видеоролик.
При первом взгляде кажется, что теледива стоит под проливным дождем и вполне этим довольна.
Пьяная Собчак попала на видео
Потом камера показывает душевую лейку — неужели звезда принимает душ прямо в одежде? Но нет, костюм Собчак сухой, а поправляет волосы и встряхивает головой она нарочито.
В итоге видим работу оператора — струи воды отдельно, героиня сюжета — за их пределами.
В микроблоге тут же Богомолов опубликовал большой пост с уклоном в философию.
Константин сообщил о том, что его нынешнее участие в проекте в качестве актера разбудило в нем некие специфические качества, которые ему не особенно нравятся.
К примеру, желание делать селфи с собой, любимым…на что, как он написал, сам себе наложил вето.
А вот свою супругу он готов снимать постоянно, что и зафиксировал письменно ««Я обещаю это тебе, моя Ксю».
«Работа артистом с классным режиссёром и классной командой в классном проекте по классному сценарию не отменяет простого факта: сейчас я работаю артистом. Но одно меня гложет: я вдруг чувствую как умножается мое желание делать селфи, от которого в последнее время я стал избавляться. Я торжественно обещаю за время проекта круто сделать свою работу и при том умудриться не стать артистом», — пишет режиссер.
Далее Богомолов называет свою жену самым родным человеком.
«рядом со мной есть тот человек, в которого я, даже временно выполняя работу артиста, хочу смотреть больше чем в зеркало (а точнее только на этого человека и хочу смотреть)».
Многое подписчики сочли этот пост красивым признанием в любви.
«Как вы ее любите, прекрасно!»
Но другие удивились неожиданно проявившейся, не свойственной паре романтике.
«после матерной — перематерной жизни вдруг какие-то розовые сопли. Поза. Всегда поза. А сами же прожженные циники. Каких поискать».
Как ранее писал «Рамблер», союз телеведущей Ксении Собчак с режиссером Константином Богомоловым будет крепким.
Об этом рассказал участник шоу «Битва экстрасенсов» таролог Александр Кинжинов.
Видео дня. Пассажиров самолета затопило в полете
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Шоу-бизнес , Другое , Константин Богомолов , Ксения Собчак
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