Богомолов посвятил пост Собчак

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Супруг Ксении Собчак выложил в инстаграме занятный видеоролик.

При первом взгляде кажется, что теледива стоит под проливным дождем и вполне этим довольна.

Потом камера показывает душевую лейку — неужели звезда принимает душ прямо в одежде? Но нет, костюм Собчак сухой, а поправляет волосы и встряхивает головой она нарочито.

В итоге видим работу оператора — струи воды отдельно, героиня сюжета — за их пределами.

В микроблоге тут же Богомолов опубликовал большой пост с уклоном в философию.

Константин сообщил о том, что его нынешнее участие в проекте в качестве актера разбудило в нем некие специфические качества, которые ему не особенно нравятся.

К примеру, желание делать селфи с собой, любимым…на что, как он написал, сам себе наложил вето.

А вот свою супругу он готов снимать постоянно, что и зафиксировал письменно ««Я обещаю это тебе, моя Ксю».

«Работа артистом с классным режиссёром и классной командой в классном проекте по классному сценарию не отменяет простого факта: сейчас я работаю артистом. Но одно меня гложет: я вдруг чувствую как умножается мое желание делать селфи, от которого в последнее время я стал избавляться. Я торжественно обещаю за время проекта круто сделать свою работу и при том умудриться не стать артистом», — пишет режиссер.

Далее Богомолов называет свою жену самым родным человеком.

«рядом со мной есть тот человек, в которого я, даже временно выполняя работу артиста, хочу смотреть больше чем в зеркало (а точнее только на этого человека и хочу смотреть)».

Многое подписчики сочли этот пост красивым признанием в любви.

«Как вы ее любите, прекрасно!»

Но другие удивились неожиданно проявившейся, не свойственной паре романтике.

«после матерной — перематерной жизни вдруг какие-то розовые сопли. Поза. Всегда поза. А сами же прожженные циники. Каких поискать».