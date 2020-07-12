Адвокат Ефремова сделал заявление 

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев сделал заявление в своем Instagram-аккаунте, ответив на интересующие журналистов вопросы.
Юрист заявил, что ему становится все сложнее выполнять свою работу, поскольку люди «формируют свое мнение исключительно на эмоциях», совершенно не понимая всей специфики дела.
Пашаев напомнил, что все выводы по делу Ефремова будет делать суд, однако защита актера и он сам готовы к любому решению, поскольку оно будет основано на приведенных доказательствах.
Кроме того, он заявил, что защита располагает информацией, которая сподвигла его посоветовать Ефремову не признавать вину. «Я призываю общество перестать формировать мнение и транслировать его в сети, это очень мешает процессу», — отметил он.
Защитник также указал, что никакого контроля со стороны государства в этом деле нет, так же как и участия «влиятельных друзей» Ефремова. По словам Пашаев, актер чувствует себя очень плохо как физически, так и морально. «Все разговоры, осуждения и, да, поддержка, ему не нужны. Он должен и хочет побыть один, чтобы подготовиться к суду», — заявил юрист.
Он призвал дождаться решения суда, тогда «вся эта бестолковая суета и разговоры» не будут интересны и актуальны. Юрист добавил, что семье погибшего в ДТП с участием Ефремова Сергея Захарова вредит публичность. «И в скорби люди не бегают по ток-шоу в поисках справедливости», — заметил он.
Авария произошла 8 июня. Машина Ефремова, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, выехала на встречную полосу и врезалась в фургон, водитель которого скончался в больнице из-за потери крови. Сам артист не пострадал, его отправили под домашний арест до 9 августа. Ефремову предъявили обвинение по части 4 статьи 264 УК РФ («Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Максимальное наказание по ней составляет 12 лет лишения свободы.