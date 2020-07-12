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Адвокат Ефремова сделал заявление 

Lenta.ru 41 минуту назад
Адвокат Ефремова сделал заявление
Фото: pashaev.elman / Instagram
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев сделал заявление в своем Instagram-аккаунте, ответив на интересующие журналистов вопросы.
Юрист заявил, что ему становится все сложнее выполнять свою работу, поскольку люди «формируют свое мнение исключительно на эмоциях», совершенно не понимая всей специфики дела. ⁣
Пашаев напомнил, что все выводы по делу Ефремова будет делать суд, однако защита актера и он сам готовы к любому решению, поскольку оно будет основано на приведенных доказательствах. ⁣⁣
Кроме того, он заявил, что защита располагает информацией, которая сподвигла его посоветовать Ефремову не признавать вину. «Я призываю общество перестать формировать мнение и транслировать его в сети, это очень мешает процессу», — отметил он.
Защитник также указал, что никакого контроля со стороны государства в этом деле нет, так же как и участия «влиятельных друзей» Ефремова. По словам Пашаев, актер чувствует себя очень плохо как физически, так и морально. «Все разговоры, осуждения и, да, поддержка, ему не нужны. Он должен и хочет побыть один, чтобы подготовиться к суду», — заявил юрист.
Он призвал дождаться решения суда, тогда «вся эта бестолковая суета и разговоры» не будут интересны и актуальны. ⁣⁣ Юрист добавил, что семье погибшего в ДТП с участием Ефремова Сергея Захарова вредит публичность. «И в скорби люди не бегают по ток-шоу в поисках справедливости», — заметил он.
Авария произошла 8 июня. Машина Ефремова, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, выехала на встречную полосу и врезалась в фургон, водитель которого скончался в больнице из-за потери крови. Сам артист не пострадал, его отправили под домашний арест до 9 августа. Ефремову предъявили обвинение по части 4 статьи 264 УК РФ («Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Максимальное наказание по ней составляет 12 лет лишения свободы.
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Комментарии 7
Шоу-бизнес , Михаил Ефремов , Сергей Захаров
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