Появились новости о больной коронавирусом Аните Цой 

Как известно, Анита Цой уже некоторое время лежит в больнице. У певицы диагностировали коронавирус.

Ранее Анита недоумевала, где она могла подцепить опасную инфекцию, если строго соблюдала все правила режима самоизоляции.

И вот, наконец, появились новости о состоянии артистки.

Анита, в прекрасном настроении и веночке из ромашек радостно рассказала подписчикам, что у нее отрицательный результат теста, а это значит, что болезнь побеждена и скоро можно будет уехать домой.

Как сообщал «Рамблер», Анита Цой пополнила список звезд, заболевших коронавирусом.