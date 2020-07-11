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Появились новости о больной коронавирусом Аните Цой 

Ирина Лебедева 19 минут назад
Появились новости о больной коронавирусом Аните Цой
Фото: РИА Новости
Как известно, Анита Цой уже некоторое время лежит в больнице. У певицы диагностировали коронавирус.
Ранее Анита недоумевала, где она могла подцепить опасную инфекцию, если строго соблюдала все правила режима самоизоляции.
И вот, наконец, появились новости о состоянии артистки.
Анита, в прекрасном настроении и веночке из ромашек радостно рассказала подписчикам, что у нее отрицательный результат теста, а это значит, что болезнь побеждена и скоро можно будет уехать домой.
Как сообщал «Рамблер», Анита Цой пополнила список звезд, заболевших коронавирусом.
Артистка признается, что до сих пор не знает, где подхватила заразу. Три месяца самоизоляции она провела в кругу родных и близких и старалась не выходить из дома.
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Шоу-бизнес , Анита Цой
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