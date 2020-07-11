Обнародованы подобности иска Самбурской к Дробышу 

Сам продюсер говорит, что удивлен таким поворотом дела.

Тем не менее, Пресненский районный суд столицы начал судебные разбирательства по иску Самбурской.

Настасья хочет разорвать контракт, условия которого ее не устраивают. Согласно договору, звезда получает только 30 процентов от доходов, полученных лейблом от ее участия.

В амплуа певицы Самбурская в основном выступала с каверами, но было у нее и какое-то количество собственных песен, а также у нее есть 40-минутная концертная программа.

По условиям контракта, лейбл должен был заниматься пиаром Настасьи.

Самбурская считает, что работа в этом направлении велась спустя рукава, и обратилась к юристам для оценки деятельности пиар-службы.

Также артистка хочет знать, где, когда и как использовались клипы с ее участием.

Как ранее писал «Рамблер», 32-летняя Настасья Самбурская из-за невозможности отправиться на отдых за границу, решила устроить себе детокс-отпуск в Подмосковье.

Звезда «Универа» решила отдохнуть в элитном санатории.