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«Торопилась жить». Как похоронили Настю Тропицель 

Ирина Лебедева и ещё 1 37 минут назад
«Торопилась жить». Как похоронили Настю Тропицель
Фото: Instagram
Прах юной блогерши Насти Тропицель был захоронен на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге.
Настя не справилась с управлением мощным мотоциклом, который она приобрела для себя совсем недавно. Девушка разбилась насмерть.
Из-за пандемии коронавируса и закрытых границ родители Насти не смогли присутствовать на кремации.
И вот, по прошествии недолгого времени, ее прах был доставлен на родину и упокоен на Серафимовском кладбище.
Безутешные родители установили на месте захоронения фотографию Насти — юной и прекрасной, — пишет СтарХит.
Проститься с Тропицель пришли не только родные, но и десятки ее поклонников и поклонниц.
Настя с 12 лет вела личный блог, затем стала блогером — миллионником. Как говорили ее подписчики, она многим помогла найти свое место в жизни.
«Торопилась жить. Для меня на первом месте была забота. Я пытался заботиться, создавал для нее все что мог… Она как ребенок не понимала этого…Она для меня как искорка, которая вспыхнула и быстро погасла», — сказал отец Насти.
Как ранее сообщал «Рамблер», мать блогера Анастасии Тропицель (Зубриной) Оксана опубликовала в Instagram видео, снятое дочерью за два часа до гибели.
Женщина сообщила, что это последнее видео в телефоне Анастасии. На записи девушка и ее друг Виктор Майдановский едут на мотоцикле завтракать.
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Шоу-бизнес , Происшествия , StarHit , Санкт-Петербург
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