«Торопилась жить». Как похоронили Настю Тропицель 

Прах юной блогерши Насти Тропицель был захоронен на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге

Настя не справилась с управлением мощным мотоциклом, который она приобрела для себя совсем недавно. Девушка разбилась насмерть.

Из-за пандемии коронавируса и закрытых границ родители Насти не смогли присутствовать на кремации.

И вот, по прошествии недолгого времени, ее прах был доставлен на родину и упокоен на Серафимовском кладбище.

Безутешные родители установили на месте захоронения фотографию Насти — юной и прекрасной, — пишет СтарХит.

Проститься с Тропицель пришли не только родные, но и десятки ее поклонников и поклонниц.

Настя с 12 лет вела личный блог, затем стала блогером — миллионником. Как говорили ее подписчики, она многим помогла найти свое место в жизни.

«Торопилась жить. Для меня на первом месте была забота. Я пытался заботиться, создавал для нее все что мог… Она как ребенок не понимала этого…Она для меня как искорка, которая вспыхнула и быстро погасла», — сказал отец Насти.

Как ранее сообщал «Рамблер», мать блогера Анастасии Тропицель (Зубриной) Оксана опубликовала в Instagram видео, снятое дочерью за два часа до гибели.

Женщина сообщила, что это последнее видео в телефоне Анастасии. На записи девушка и ее друг Виктор Майдановский едут на мотоцикле завтракать.