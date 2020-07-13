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«Мечтаю побриться налысо»: Кристина Асмус удивила фанатов откровенным признанием 

Vse42.ru и ещё 3 1 час назад
Асмус удивила необычным желанием
Фото: Instagram
Актриса Кристина Асмус, известная многим россиянам по роли Вари Черноус из комедийного телесериала "Интерны", поразила пользователей Сети новым заявлением. Артистка поделилась с поклонниками желанием избавиться от волос на голове.
В личном Instagram-блоге 32-летняя звезда удивила своих фанатов неожиданным признанием. Как сообщила актриса, она желает распрощаться со своими волосами. Однако звезда готова пойти на такую кардинальную смену имиджа только ради хорошей роли в кино.
— Как я мечтаю побриться налысо Просто — жалко. А вот для хорошей роли хоть завтра (здесь и далее авторский стиль сохранен — прим. ред.), — поделилась мыслями звезда в соцсети.
Фанаты, прокомментировавшие данную публикацию Асмус, не смогли прийти к единому мнению насчет желания кинозвезды. Многие неодобрительно отнеслись к этой затее и попросили любимицу не трогать ее "шикарные" волосы. Другие же фанаты похвалили актрису за смелость и попросили снять на камеру процесс стрижки, если она на это решится. Но большинство фолловеров пришло к заключению, что Асмус останется красавицей даже с лысой головой.
— "Вы в любом виде красавица", "Такому идеальному типу лица все пойдет, хоть налысо. Как Шарлиз Терон или Деми Мур", — выразили свое мнение подписчики.
Но также нашлись и те, кто связал желание Асмус изменить внешность с недавними новостями о бракоразводном процессе с ее супругом Гариком Харламовым. Подписчики Асмус сообщили в комментариях, что девушки часто хотят подстричь волосы, когда у них что-то происходит в жизни, например, расставание или развод.
Ранее редакция VSE42.Ru сообщала, что юморист Гарик Харламов устроил вечеринку после объявления развода с супругой Кристиной Асмус. По сообщению СМИ, комик провел время в компании друзей и коллег в караоке.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Comedy Club , Гарик Харламов , Шарлиз Терон , Мур Деми , Кристина Асмус
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