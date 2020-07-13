Асмус удивила необычным желанием

Актриса Кристина Асмус , известная многим россиянам по роли Вари Черноус из комедийного телесериала "Интерны", поразила пользователей Сети новым заявлением. Артистка поделилась с поклонниками желанием избавиться от волос на голове.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Asmus Kristina (@asmuskristina) 12 Июл 2020 в 8:54 PDT В личном Instagram-блоге 32-летняя звезда удивила своих фанатов неожиданным признанием. Как сообщила актриса, она желает распрощаться со своими волосами. Однако звезда готова пойти на такую кардинальную смену имиджа только ради хорошей роли в кино.

— Как я мечтаю побриться налысо Просто — жалко. А вот для хорошей роли хоть завтра (здесь и далее авторский стиль сохранен — прим. ред.), — поделилась мыслями звезда в соцсети.

Фанаты, прокомментировавшие данную публикацию Асмус, не смогли прийти к единому мнению насчет желания кинозвезды. Многие неодобрительно отнеслись к этой затее и попросили любимицу не трогать ее "шикарные" волосы. Другие же фанаты похвалили актрису за смелость и попросили снять на камеру процесс стрижки, если она на это решится. Но большинство фолловеров пришло к заключению, что Асмус останется красавицей даже с лысой головой.

— "Вы в любом виде красавица", "Такому идеальному типу лица все пойдет, хоть налысо. Как Шарлиз Терон или Деми Мур", — выразили свое мнение подписчики.

Но также нашлись и те, кто связал желание Асмус изменить внешность с недавними новостями о бракоразводном процессе с ее супругом Гариком Харламовым . Подписчики Асмус сообщили в комментариях, что девушки часто хотят подстричь волосы, когда у них что-то происходит в жизни, например, расставание или развод.

Ранее редакция VSE42.Ru сообщала, что юморист Гарик Харламов устроил вечеринку после объявления развода с супругой Кристиной Асмус. По сообщению СМИ, комик провел время в компании друзей и коллег в караоке.