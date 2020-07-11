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Сергей Жуков нашел способ заработать на пандемии 

Ирина Лебедева 45 минут назад
Сергей Жуков нашел способ заработать на пандемии
Фото: Instagram
Сергей Жуков принадлежит к той когорте представителей шоу-бизнеса, которые имеют предпринимательскую жилку.
Он владеет сетью кондитерских и баров, руководит компанией звукозаписи и управляет одним из самых крупных сайтов для скачивания музыки, а также открыл собственный продюсерский центр, — рассказывают dni.ru.
И даже сейчас, когда многие артисты жалуются на финансовые трудности, солист группы «Руки вверх» запустил проект, который, как он считает, принесет ему неплохой доход, а клиентам поможет прийти себя и отдохнуть после жестких карантинных запретов.
Жуков приглашает всех желающих в свою летнюю резиденцию в Подмосковье.
На территории одного из яхт-клубов гостей ждут бассейн и пляж естественного водоема, спортивный зад, теннисный корт, футбольное поле — а также — насыщенная развлекательная программа.
Предусмотрен отдых и для семей с детьми.
В инстаграме Жуков выложил ролик, где он сам проводит экскурсию, демонстрируя все местные удовольствия.
Подписчики, правда, предполагают, что цена веселого времяпрепровождения может оказаться достаточно высокой.
«Цены, наверное, бомбические там, а так то круто конечно».
Как ранее писал «Рамблер», певец Сергей Жуков пережил тяжелый развод, распад группы «Руки вверх!» и борьбу с серьезной болезнью.
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Шоу-бизнес , Сергей Жуков , Дни.Ру
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