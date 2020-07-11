Сергей Жуков нашел способ заработать на пандемии 

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Сергей Жуков принадлежит к той когорте представителей шоу-бизнеса, которые имеют предпринимательскую жилку.

Он владеет сетью кондитерских и баров, руководит компанией звукозаписи и управляет одним из самых крупных сайтов для скачивания музыки, а также открыл собственный продюсерский центр, — рассказывают dni.ru.

И даже сейчас, когда многие артисты жалуются на финансовые трудности, солист группы «Руки вверх» запустил проект, который, как он считает, принесет ему неплохой доход, а клиентам поможет прийти себя и отдохнуть после жестких карантинных запретов.

Жуков приглашает всех желающих в свою летнюю резиденцию в Подмосковье.

На территории одного из яхт-клубов гостей ждут бассейн и пляж естественного водоема, спортивный зад, теннисный корт, футбольное поле — а также — насыщенная развлекательная программа.

Предусмотрен отдых и для семей с детьми.

В инстаграме Жуков выложил ролик, где он сам проводит экскурсию, демонстрируя все местные удовольствия.

Подписчики, правда, предполагают, что цена веселого времяпрепровождения может оказаться достаточно высокой.