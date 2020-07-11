Рудковская обрушилась на Дакоту. Подробности скандала

У звезд, активно ведущих блоги, доходы от рекламы занимают не последнее место в бюджете. Поэтому, как правило, они ревниво берегут свои «рекламные поляны».

Рита Дакота напрочь рассорилась с Яной Рудковской как раз из-за того, что на подобной поляне что-то пошло не так.

Речь идет о конкурсе в сети, так называемом гиве, где между подписчицами разыгрывались сумки известного дорогого бренда.

Как написала Дакота в инстаграме, она должна была сняться рядом с люксовыми чемоданами и косметичками, но их отправили в Казахстан к другим участницам конкурса.

Риту попросили отправиться в бутик и сфотографироваться там с аналогичными моделями сумок. После того, как фотографии были сделаны и выложены в инстаграм, что и предусматривалось, началось невообразимое.

Рите позвонил менеджер, и попросил удалить снимки, потому что участвовать в конкурсе дозволяется, как оказалось, только тем, кто приносит компании миллионный доход.

Рита усомнилась, что все остальные блогеры покупают у фирмы сумок на миллион в год.

Далее с ней связалась Яна Рудковская и сообщила, что организатором является именно она и что она не понимает, как Дакота вообще туда попала.

И что своим участием Рита снижает градус компании, ибо выглядит «дешмански».

В итоге Дакота даже расплакалась от обиды.

Рита объяснила подписчикам, почему она удалила фотографию с сумками.

Она не захотела, чтобы из-за этой истории, как пугал менеджер, кого-то там уволили. Но артистка задала вопросы представительнице компании, именем которой козыряла Рудковская, почему возникла такая унизительная для человеческого достоинства ситуация?

Рита также заявила, что в ее лице компания потеряла покупателя навсегда, а те две сумки бренда, которые у нее были, она тут же отдала на благотворительность.

Издание Super обратилось к Яне Рудковской за комментариями. Яна общаться отказалась, но передала голосовой ответ, который она адресовала Рите Дакоте.

Там, в частности говорилось, что Яна узнала о присутствии Риты в круге в последний момент, а также, что к этой акции сам бренд отношения не имеет, а сумки были выкуплены лично Яной.

И ей не понравилась формулировка, согласно которой принадлежащий ей товар «раздается».

«Эти вещи выкуплены мною. Поэтому я имею полное право делать замечания. Я не против, чтобы вы были в круге, но я против такой подачи, формулировки, это принижает статус акции, имиджа бренда, к которому я отношусь с большим уважением. Согласитесь, когда люди попадают в апартаменты Louis Vuitton, там фотографируются не со своими сумками, а потом пишут, что раздают какие-то сумочки — это является подлогом и заведомо ложной информацией», — заявила Рудковская.

Как ранее писал «Рамблер», музыкальный продюсер Яна Рудковская устроила разборку со своей матерью, записала это на видео и опубликовала его в своем инстаграме.