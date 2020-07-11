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Агент Полунина не стала объяснять исчезновение с его груди татуировки с Путиным 

Газета.Ru 32 минуты назад
Татуировка с Путиным исчезла с груди Полунина
Фото: poluninink/Instagram
Агент российского артиста балета Сергея Полунина отказалась объяснить исчезновение с груди танцовщика татуировки с изображением президента России Владимира Путина.
«Мы эту тему не комментируем», — ответила представитель Полунина на соответствующий вопрос корреспондента «Газеты.Ru».
Ранее Полунин опубликовал в своем Instagram-аккаунте фотографию, на котором видна его грудь без татуировки с портретом российского лидера. Публикация сопровождалась текстом: «Зачем мы скрываем правду? Ха-ха».
Кроме того, артист удалил все посты, в которых он показывал эту татуировку и российский паспорт.
Татуировку с Путиным танцовщик украинского происхождения сделал в конце 2018 года. Российский паспорт он получил в конце октября того же года.
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Шоу-бизнес , Сергей Полунин , Владимир Путин , Газета.Ru
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