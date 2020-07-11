Лука Затравкин рассказал о секс-конфузе из-за лишнего веса 

Сын Никаса Сафронова, 30-летний пианист Лука Затравкин, весит 240 килограммов.

А поскольку музыкант вовсе не ведет затворнический образ жизни, то периодически из-за большого веса попадает в разные смешные и не очень истории.

В прошлом году он ухитрился застрять в туалете самолета, да так, что не смог выбраться без посторонней помощи. Тогда, конечно, эта история развеселила всю страну.

Однако, как рассказывает «Собеседник», курьезов в жизни молодого человека был немало.

К примеру, на одном из свиданий Лука едва не покалечил свою подружку.

Такой тяжести не выдержала гостиничная мебель и бедная девушка рухнула на пол. А Затравкин в пылу страсти принял ее крик о помощи за выражение совсем других эмоций.

«Неловко об этом рассказывать, но некоторое время назад я попал в отель с одной из своих девушек, — вспоминает Лука. В номере, который мы сняли, стояла не большая двуспальная кровать, а две односпальные были соединены в одну. Извините за пикантную подробность, но в какой-то момент девушка начала стонать и кричать все громче. Я не сразу понял, что происходит. Думал, что она просто так выражает свои эмоции. Оказалось, что нет. Обнаружил, что в какой-то момент кровати разъехались, и моя девушка провалилась вниз. Но я этого из-за веса даже не заметил!»

Но этот случай натолкнул Затравкина на мысль, что все же проблема вышла из-под контроля и ей следует заняться. Тем более что перед глазами — пример Максима Фадеева который сбросил целый центнер.

«Мне было бы интересно поговорить с ним на эту тему. Потому что мне не хватает мотивации для того, чтобы похудеть. Вот и живу жирным и получаю удовольствие от каждой минуты!», — утверждает музыкант.