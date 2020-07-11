«Хороший мужик»: Шнуров написал стихи о Фургале

В Хабаровске прошел многотысячный митинг. Люди вышли на улицы в знак протеста против ареста губернатора Хабаровского края.
Сергей Шнуров, музыкант, а с недавних пор — политик и генеральный продюсер телеканала RTVI в инстаграме выложил стихотворение, в котором назвал своего тезку — Сергея Фургала — «хорошим мужиком», добавив правда, что раз тот бизнесмен — а, значит, бандит.
Шнуров отметил, что Фургал критически высказывался в адрес правящей партии «Единая России» и выступал «на правом фланге».
Задымили по церквам кадила,
И менты вертелись как ужи,
Если власть кого-то посадила,
Видимо, хороший был мужик.
Сергея Фургала задержали 9 июля. Ему инкриминируют организацию нескольких убийств и покушений на убийства, которые были совершены в 2005-2005 годах.
Как ранее сообщал «Рамблер», Сергей Фургал возглавил Хабаровский край в 2018 году, он участвовал в выборах как представитель ЛДПР.
Владимир Жириновский заявил, что Фургала из партии не исключат никогда.