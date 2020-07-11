«Хороший мужик»: Шнуров написал стихи о Фургале

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Хабаровске прошел многотысячный митинг. Люди вышли на улицы в знак протеста против ареста губернатора Хабаровского края

Сергей Шнуров , музыкант, а с недавних пор — политик и генеральный продюсер телеканала RTVI в инстаграме выложил стихотворение, в котором назвал своего тезку — Сергея Фургала — «хорошим мужиком», добавив правда, что раз тот бизнесмен — а, значит, бандит.

Шнуров отметил, что Фургал критически высказывался в адрес правящей партии «Единая России» и выступал «на правом фланге».

Задымили по церквам кадила,

И менты вертелись как ужи,

Если власть кого-то посадила,

Видимо, хороший был мужик.

Сергея Фургала задержали 9 июля. Ему инкриминируют организацию нескольких убийств и покушений на убийства, которые были совершены в 2005-2005 годах.