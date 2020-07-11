«Хороший мужик»: Шнуров написал стихи о Фургале

Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Хороший мужик»: Шнуров написал стихотворение про Фургала 

Ирина Лебедева и ещё 7 21 минуту назад
В Хабаровске прошел многотысячный митинг. Люди вышли на улицы в знак протеста против ареста губернатора Хабаровского края.
Сергей Шнуров, музыкант, а с недавних пор — политик и генеральный продюсер телеканала RTVI в инстаграме выложил стихотворение, в котором назвал своего тезку — Сергея Фургала — «хорошим мужиком», добавив правда, что раз тот бизнесмен — а, значит, бандит.
Шнуров отметил, что Фургал критически высказывался в адрес правящей партии «Единая России» и выступал «на правом фланге».
Задымили по церквам кадила,
И менты вертелись как ужи,
Если власть кого-то посадила,
Видимо, хороший был мужик.
Сергея Фургала задержали 9 июля. Ему инкриминируют организацию нескольких убийств и покушений на убийства, которые были совершены в 2005-2005 годах.
Как ранее сообщал «Рамблер», Сергей Фургал возглавил Хабаровский край в 2018 году, он участвовал в выборах как представитель ЛДПР.
Владимир Жириновский заявил, что Фургала из партии не исключат никогда.
Комментарии 17
Шоу-бизнес , Видео , Происшествия , Владимир Жириновский , Сергей Фургал , Сергей Шнуров , ЛДПР , Хабаровский Край
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Беременность от Зеленского: пресс-секретарь дала комментарий
Беременность от Зеленского: пресс-секретарь дала комментарий
Адвокат рассказал, на какие условия согласен Фургал
Адвокат рассказал, на какие условия согласен Фургал
Фургал сделал заявление в суде
Фургал сделал заявление в суде
Тригубчак взорвала интернет откровенным снимком
Тригубчак взорвала интернет откровенным снимком
Видео
Опубликовано видео с многотысячного шествия в Хабаровске в поддержку Фургала
00:29
Опубликовано видео с многотысячного шествия в Хабаровске в поддержку Фургала
Опубликовано видео последствий взрыва газа в жилом доме в Нижнем Новгороде
01:05
Опубликовано видео последствий взрыва газа в жилом доме в Нижнем Новгороде
Танцующая Королева в купальнике и шубе попала на видео
00:21
Танцующая Королева в купальнике и шубе попала на видео
Трехметровая кобра напугала буддийского монаха и попала на видео
01:06
Трехметровая кобра напугала буддийского монаха и попала на видео
Опубликовано видео пуска ракеты с атомного крейсера «Петр Великий»
01:08
Опубликовано видео пуска ракеты с атомного крейсера «Петр Великий»
Заявления адвоката по делу губернатора Фургала попали на видео
00:18
Заявления адвоката по делу губернатора Фургала попали на видео
Происшествия Криминал
Устроивший погром в ресторане рэпер 50 Cent попал на видео
01:21
Устроивший погром в ресторане рэпер 50 Cent попал на видео
Происшествия США
«Хороший мужик»: Шнуров написал стихи о Фургале
00:53
«Хороший мужик»: Шнуров написал стихи о Фургале
Шоу-бизнес Происшествия
Генпрокуратура объяснила решение по группе Дятлова
02:07
Генпрокуратура объяснила решение по группе Дятлова
Общество
В летевшем в Сочи самолете протек потолок
00:13
В летевшем в Сочи самолете протек потолок
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение