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Раскачивающаяся из стороны в сторону Бритни Спирс напугала фанатов 

Газета.Ru и ещё 1 40 минут назад
«Плохи дела»: Бритни Спирс напугала фанатов
Фото: газета.ру
Певица Бритни Спирс напугала фанатов своим новым видеосообщением в Instagram.
В ролике она отвечала на вопросы о любимом цвете и собственной любимой песне, раскачиваясь из стороны в сторону. Ее сбивчивая речь и движения заставили поклонников встревожиться о ее здоровье.
"Почему всем на нее плевать? Почему все только оставляют веселые эмодзи? Что-то не так", "Я обратила внимание на язык тела, плохи дела", "Она в токсичном месте, хочет сбежать. Кто-то контролирует ее деньги", — пишут фолловеры Бритни Спирс в комментариях.
Бритни Спирс уже не раз обращалась за помощью к психиатрам. В последний раз она попала в лечебницу весной 2019 года на фоне тяжелой болезни отца.
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Шоу-бизнес , Бритни Спирс
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