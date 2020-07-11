«Плохи дела»: Бритни Спирс напугала фанатов

Певица Бритни Спирс напугала фанатов своим новым видеосообщением в Instagram.
В ролике она отвечала на вопросы о любимом цвете и собственной любимой песне, раскачиваясь из стороны в сторону. Ее сбивчивая речь и движения заставили поклонников встревожиться о ее здоровье.
"Почему всем на нее плевать? Почему все только оставляют веселые эмодзи? Что-то не так", "Я обратила внимание на язык тела, плохи дела", "Она в токсичном месте, хочет сбежать. Кто-то контролирует ее деньги", — пишут фолловеры Бритни Спирс в комментариях.
Бритни Спирс уже не раз обращалась за помощью к психиатрам. В последний раз она попала в лечебницу весной 2019 года на фоне тяжелой болезни отца.