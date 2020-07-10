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Джигурда обратился к магии из-за карантина в Дивеево 

Мария Иванова 26 минут назад
Джигурда обратился к магии из-за карантина в Дивеево
Фото: РИА Новости
Актер Никита Джигурда пригрозил подключить «православно-оккультные силы», если карантин в селе Дивеево не отменят в июле. Об этом сообщают «Аргументы недели».
Ранее на Джигурду составили протокол из-за посещения Серафимо-Дивеевского монастыря. Ограничения в Дивеево будут действовать до 22 июля. Актер пригрозил губернатору Нижегородской области Глебу Никитину «кармическим бумерангом».
«И если с 23 июля он не отменит карантин, то пусть пеняет на себя. Кара господня, как говорят, настигнет его неминуемо. Я подключу все свои православно-оккультные силы», — заявил Джигурда.
Как сообщал «Рамблер», ранее протокол из-за посещения Дивеево составили на балерину Анастасию Волочкову.
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Шоу-бизнес , Глеб Никитин , Никита Джигурда , Анастасия Волочкова
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