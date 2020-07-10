Джигурда решил избавить Дивеево от карантина

Все новости на карте

Губернатор Глеб Никитин не испугался пришествия на нижегородскую землю Никиты Джигурды и продлил карантин в селе Дивеево до 22 июля.

Несколькими днями ранее на территории Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря возник конфликт из-за посещения обители артистом Никитой Джигурдой, его охранником Евгением Ильиным и спецкором «Аргументов Недели» Оксаной Шкодой. Полицейские МО МВД России «Дивеевский» составили протоколы о нарушении карантина, 9 июля они были отправлены в Москву.

Артист узнал о решении руководства региона продлить до 22 июля в Дивеево карантин и «дал губернатору время для покаяния».