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Джигурда подключит свои «православно-оккультные» связи для избавления Дивеево от карантина 

Аргументы Недели 1 час назад
Джигурда решил избавить Дивеево от карантина
Фото: РИА Новости
Губернатор Глеб Никитин не испугался пришествия на нижегородскую землю Никиты Джигурды и продлил карантин в селе Дивеево до 22 июля.
Несколькими днями ранее на территории Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря возник конфликт из-за посещения обители артистом Никитой Джигурдой, его охранником Евгением Ильиным и спецкором «Аргументов Недели» Оксаной Шкодой. Полицейские МО МВД России «Дивеевский» составили протоколы о нарушении карантина, 9 июля они были отправлены в Москву.
Артист узнал о решении руководства региона продлить до 22 июля в Дивеево карантин и «дал губернатору время для покаяния».
«И если с 23 июля он не отменит карантин, то пусть пеняет на себя. Кара господня, как говорят, настигнет его неминуемо. Я подключу все свои православно-оккультные силы для того, чтобы безбожник Никитин поймал отрицательный кармический бумеранг как можно быстрее», — заявил Никита Джигурда «Аргументам недели».
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Комментарии 2
Шоу-бизнес , Глеб Никитин , Никита Джигурда , Евгений Ильин
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