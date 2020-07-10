Борисовой назначили дату суда с Волочковой

Анастасия Волочкова и Дана Борисова на тропе войны. Балерина подала в суд на телеведущую, которая якобы ее оскорбила. Но звезда "Армейского магазина" не боится разбирательств.

9 июля Дана Борисова и ее адвокат Алексей Степанов приехали в Савеловский суд Москвы , где состоялась подготовка к слушанию по иску Анастасии Волочковой, пишет Пятый канал. Балерина недовольна высказываниями телеведущей в свой адрес, которые опубликовало известное издание.

Борисова заявляет, что не давала интервью интернет-порталу, статья которой является против нее единственной уликой. Тем не менее, Анастасия требует от Даны извинений и компенсации в один миллион рублей, а от издания — опровержения. Первое слушание состоится 28 августа.

Напомним, Борисова неоднократно заявляла, что у Волочковой алкогольная зависимость. Телеведущая даже говорила это в лицо балерине, однако обвинения звучали скромнее. Танцовщица же отрицает сделанные Даной выводы и просит бывшую наркоманку не лезть в ее жизнь.

Кстати, это не единственное судебное разбирательство для Анастасии Волочковой, которое пришлось на лето 2020 года. Балерина должна ответить перед законом за нарушение карантина. Несколько недель назад она посетила монастырь в селе Дивеево, где до сих пор действует режим самоизоляции.