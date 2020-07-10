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Собчак описала способы улететь из России вопреки закрытым границам 

Lenta.ru и ещё 3 48 минут назад
Собчак выдала секреты путешественников
Фото: @xenia_sobchak
Телеведущая Ксения Собчак описала способы, с помощью которых ее друзья смогли улететь из России, вопреки закрытым из-за коронавируса границам страны. Их методами она поделилась в публикации в Instagram.
Сначала Собчак рассказала, как сын спросил ее, почему они давно не были на море. «Я и сама не знаю, сынок», — ответила она ребенку и обратилась к подписчикам. Ведущая пояснила, что ее друзья уже улетели из страны «кто по иностранному паспорту, кто по "медицинским нуждам"».
9 июля стало известно о формировании списка стран, с которыми Россия в первую очередь возобновит международное авиасообщение. В Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что рейсы откроют только с теми странами, которые будут готовы принимать россиян.
Ранее исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе заявляла, что международные перелеты могут возобновиться не раньше сентября, и это будет «самым оптимистичным» прогнозом в условиях пандемии.
Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами 27 марта в связи с пандемией коронавируса. В настоящее время исключение составляют только рейсы, организованные для возвращения россиян из-за границы, и отдельные полеты по поручению правительства.
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Комментарии 4
Шоу-бизнес , Майя Ломидзе , Ксения Собчак , Ассоциация туроператоров России
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