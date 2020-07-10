Собчак объяснила сыну, какими способами ее друзья уезжают за рубеж на отдых в период пандемии 

Телеведущая и светская львица Ксения Собчак в Instagram поделилась красивым снимком со своим сыном от актера Максима Виторгана Платоном. На фотографии они сфотографировались около моря. При этом известно, что уже несколько месяцев границы между странами закрыты из-за пандемии. Многие знаменитости и звезды шоу-бизнеса сейчас отдыхают на российских курортах. Но, как сказала Собчак, есть и те, кто улетает под разными предлогами за рубеж.

«Вопрос от сына: «Мама, а почему мы так долго уже не были на море?» Я и сама не знаю, сынок. Друзья уже улетели, кто по иностранному паспорту, кто по «медицинским нуждам», а мы ходим в бассейн и не унываем!»