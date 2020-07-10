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Собчак объяснила сыну, какими способами ее друзья уезжают за рубеж на отдых в период пандемии 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Собчак объяснила сыну, какими способами ее друзья уезжают за рубеж на отдых в период пандемии
Фото: Teleprogramma.pro
Телеведущая и светская львица Ксения Собчак в Instagram поделилась красивым снимком со своим сыном от актера Максима Виторгана Платоном. На фотографии они сфотографировались около моря. При этом известно, что уже несколько месяцев границы между странами закрыты из-за пандемии. Многие знаменитости и звезды шоу-бизнеса сейчас отдыхают на российских курортах. Но, как сказала Собчак, есть и те, кто улетает под разными предлогами за рубеж.
«Вопрос от сына: «Мама, а почему мы так долго уже не были на море?» Я и сама не знаю, сынок. Друзья уже улетели, кто по иностранному паспорту, кто по «медицинским нуждам», а мы ходим в бассейн и не унываем!»
Ксения Собчак Отметим, что Ксения Собчак поддерживает с отцом ребенка Максимом Виторганом добрые отношения. Сама она в сентябре прошлого года вышла замуж за режиссера Константина Богомолова. больше по теме Ошибка в стиле: Собчак создала женственный образ с юбкой плиссе, но просчиталась с ремнемМодный эксперт Лина Дембикова объяснила, как можно было бы изменить look ведущей в лучшую сторону. Заметим, что раньше осени границы России с другими странами, скорее всего, открыты не будут.
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Комментарии 1
Шоу-бизнес , Максим Виторган , Лина Дембикова , Константин Богомолов , Ксения Собчак
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