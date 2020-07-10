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Дочь Волочковой подвергается травле из-за матери 

Мария Иванова и ещё 1 39 минут назад
Дочь Волочковой подвергается травле из-за матери
Фото: Instagram
Дочь балерины Анастасии Волочковой Ариадна заявила, что столкнулась с преследованиями со стороны людей, ненавидящих ее мать. Об этом она рассказала в программе «Судьба человека», выпуск опубликован на YouTube-канале «Россия 1»
В ходе программы балерина рассказала, что ее дочь сейчас живет с отцом, так как в городе ей удобней — там у нее вся жизнь, учеба и друзья.
«Я публичный человек, я не могу без освещения своей жизни. А Ариша не любила этого с детства. Ариша всегда говорила: «Мам, я не хочу быть Ариадной Волочковой и строить свою жизнь на том, что я дочка Анастасии Волочковой», — рассказала балерина.
Ее дочь отметила, что полгода-год назад она переживала из-за критики в адрес матери в интернете.
«У меня опускались руки, не хотелось ничего делать. <…> Хейтеры выбивали меня полностью из колеи», — отметила она.
По словам Ариадны, в приют для животных, которому она помогает в качестве волонтера, люди приходили специально, чтобы оскорбить ее мать или ее саму.
«Я не знала, куда себя деть, они приходили, начинали за мной ходить, это было очень страшно», — подчеркнула дочь балерины.
Ариадна отметила, что люди, среди прочего, подходили к ней из-за слухов о романах ее матери.
Как сообщал «Рамблер», ранее Волочковой приписывали романы с певцом Николаем Басковым и уроженцем Чечни по имени Малик. Женщина, которая назвалась его «гражданской женой», заявила, что Малик познакомился с Волочковой в спа-салоне, где он работает начальником охраны. Она утверждала, что опознала его по носкам и ремню на фото в Instagram балерины.
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Шоу-бизнес , Николай Басков
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