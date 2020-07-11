Волочкова рассказала о романе с генералом МЧС

Совсем недавно в соцсетях гремел скандал — Анастасию Волочкову обвиняли в связи с женатым генералом МЧС

Недоброжелатели балерины буквально устроили ей травлю. В пабликах появлялись посты якобы от супруги генерала.

Автор сообщала, что Волочкова явно предоставляет эскорт-услуги, поскольку была замечена на чужой даче с чужим мужем, где почему-то изучала теплицы и крутила хозяйский обруч, — рассказывает Vmo24.

Анастасия выступила в программе «Судьба человека», где рассказала, как все выглядело на самом деле.

Она действительно была с деловым визитом на генеральской даче, однако ни о каких романах речь не идет, более того, при встрече с хозяином дома присутствовала все его семья, но изо всех фотографий выбраны те, где родственники отсутствуют

Волочкова считает произошедшее организованной травлей, поскольку у нее немало завистников и недоброжелателей, стремящихся испортить ей жизнь.

Тем более что уже совсем скоро должно состояться ее бракосочетание.