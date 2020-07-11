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Волочкова рассказала о скандале с генералом 

Ирина Лебедева и ещё 4 48 минут назад
Волочкова рассказала о романе с генералом МЧС
Фото: РИА Новости
Совсем недавно в соцсетях гремел скандал — Анастасию Волочкову обвиняли в связи с женатым генералом МЧС.
Недоброжелатели балерины буквально устроили ей травлю. В пабликах появлялись посты якобы от супруги генерала.
Автор сообщала, что Волочкова явно предоставляет эскорт-услуги, поскольку была замечена на чужой даче с чужим мужем, где почему-то изучала теплицы и крутила хозяйский обруч, — рассказывает Vmo24.
Анастасия выступила в программе «Судьба человека», где рассказала, как все выглядело на самом деле.
Она действительно была с деловым визитом на генеральской даче, однако ни о каких романах речь не идет, более того, при встрече с хозяином дома присутствовала все его семья, но изо всех фотографий выбраны те, где родственники отсутствуют
Волочкова считает произошедшее организованной травлей, поскольку у нее немало завистников и недоброжелателей, стремящихся испортить ей жизнь.
Тем более что уже совсем скоро должно состояться ее бракосочетание.
Как ранее писал «Рамблер», балерина Анастасия Волочкова решила обратиться в Савёловский суд столицы и подала иск к телеведущей Дане Борисовой и «Экспресс-газете» о защите чести и достоинства.
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Шоу-бизнес , Анастасия Волочкова , Дана Борисова , МЧС , Экспресс-газета
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