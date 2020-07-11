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Волочкова рассказала о романе с генералом МЧС 

Вести Подмосковья и ещё 3 1 час назад
Волочкова рассказала о романе с генералом МЧС
Фото: РИА Новости
В социальных сетях Анастасии Волочковой недавно устроили травлю. Дело в том, что скандальная балерина была обнаружена в доме женатого мужчины, генерала МЧС. В паблики писала якобы жена человека, у которого гостила скандальная балерина.
Не стесняясь в выражениях, обиженная женщина утверждала, что поссорилась со своим возлюбленным, а тот тотчас же обратился за услугами Анастасии Волочковой. Пострадавшая сторона намекала на то, что балерина занимается экскортом. Супруга генерала МЧС заявила, что Волочкова бродит по ее парникам все выходные и крутит ее обруч.
Волочкова дала большое интервью для программы «Судьба человека», в ходе которой она рассказала правду о той ситуации. Как оказалось, бурного романа с женатым генералом не было. Эти отношения ей приписывали интернет-пользователи.
Была организована травля балерины. Ее резко осудили за связь с несвободным мужчиной. Волочкова отрицает, что была любовницей женатого. Она утверждает, что кто-то попытался пропиариться на ситуации.
Артистка действительно находилась в доме генерала МЧС. У этого мужчины есть жена и дети. С чиновником Волочкова встречалась по рабочим вопросам, они занимались рабочими моментами.
Во время ужина Волочкова находилась за столом с супругой генерала. Женщина не попала в кадр, поэтому мошенники воспользовались таким положением вещей. Действительно был создан хайп на скандале. Балерину от души полили грязью.
Волочкова заявила, что в данный момент она состоит в отношениях. Более того, совсем скоро у балерины будет свадьба. Она говорится, выбирая платья. Нарядов будет как минимум пять. Артистка не раскрывает имени любимого. Боится, что кто-то сглазит их любовь.
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Шоу-бизнес , МЧС
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