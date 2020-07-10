50 Cent устроил погром в ресторане 

Афроамериканский хип-хоп-исполнитель 50 Cent вступил в перепалку с мужчиной в одном из ресторанов в городе Эджуотер, штат Нью-Джерси, и устроил погром в заведении. Запись произошедшего опубликовал TMZ.

Отмечается, что прохожий подошел к летней веранде ресторана, начал снимать рэпера, находившегося в заведении с девушкой, на камеру и провоцировать. Музыкант швырнул в мужчину стол, попав в стоявший возле ресторана «Лексус», после чего бросил в направлении прохожего стул. После этого 50 Cent и его спутница покинули заведение.

В полиции заявили, что никаких задержаний в связи с произошедшим не было.

В мае популярный уличный художник, работающий под псевдонимом Lushsux, обвинил рэпера 50 Cent в нападении.