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Молодая жена Петросяна поделилась своими мыслями о замужестве 

Экспресс газета 3 часа назад
Жену Петросяна испугала фраза «две половинки»
Фото: ТАСС
Татьяна Брухунова часто повторяет, что является независимо личностью и всего в этой жизни добилась сама. Накануне молодая жена Евгения Петросяна решила порассуждать о браке и заявила, что никогда бы не стала жертвовать ради мужчины своими увлечениями или работой.
«Меня пугает фраза: "Вы две половинки"! Что за чушь? Я самодостаточный человек. Взрослый, разумный, образованный. Более того, я глубоко убеждена, что только два взрослых сформировавшихся человека могут создать семью. Настоящую семью, где будут ценить и уважать друг друга, прислушиваться к мнению родителей, ценить их жизненный опыт. Я дорожу своим внутренним миром, желаниями и не хочу превращаться в наседку, которая через пять лет даже собственным детям будет не интересна, так как их кругозор станет шире, чем ее познания на момент «заточения». У меня другое предназначение», — высказала свое мнение Татьяна.
Такие категоричные высказывания Татьяны совпадают с тем, что рассказал о ней друг Евгения Петросяна сатирик Леонид Натапов. Писатель охарактеризовал Брухунову как женщину с характером, которая после замужества начала «вить из мужа веревки».
А вот другому знакомому Петросяна, Виктору Коклюшкину, его высказывания о браке Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой не сошли с рук: Евгений Ваганович требует от коллеги извинений и грозится подать на него в суд за клевету.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Виктор Коклюшкин , Татьяна Брухунова , Евгений Петросян
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