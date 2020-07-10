Жену Петросяна испугала фраза «две половинки»

Татьяна Брухунова часто повторяет, что является независимо личностью и всего в этой жизни добилась сама. Накануне молодая жена Евгения Петросяна решила порассуждать о браке и заявила, что никогда бы не стала жертвовать ради мужчины своими увлечениями или работой.

«Меня пугает фраза: "Вы две половинки"! Что за чушь? Я самодостаточный человек. Взрослый, разумный, образованный. Более того, я глубоко убеждена, что только два взрослых сформировавшихся человека могут создать семью. Настоящую семью, где будут ценить и уважать друг друга, прислушиваться к мнению родителей, ценить их жизненный опыт. Я дорожу своим внутренним миром, желаниями и не хочу превращаться в наседку, которая через пять лет даже собственным детям будет не интересна, так как их кругозор станет шире, чем ее познания на момент «заточения». У меня другое предназначение», — высказала свое мнение Татьяна.

Такие категоричные высказывания Татьяны совпадают с тем, что рассказал о ней друг Евгения Петросяна сатирик Леонид Натапов. Писатель охарактеризовал Брухунову как женщину с характером, которая после замужества начала «вить из мужа веревки».