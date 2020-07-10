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Джиган рассказал о том, что случилось с ним в Майами 

runews24.ru 1 час назад
Известный российский рэпер Джиган впервые решил подробно рассказать своим фанатам о том, что с ним случилось несколько месяцев назад, когда его имя было на слуху почти в каждом источнике информации.
Он признался, что допустил очень серьезную ошибку, которая обошлась ему дорого. Джиган сообщил, что после рождения сына Давида ушел в загул и не смог держать себя в руках. Ситуация сильно ухудшилась тогда, когда музыкант начал употреблять наркотики. На одной из вечеринок ему дали попробовать сильнодействующий наркотик, после чего у него «снесло крышу». Он стал творить такие вещи, за которые потом ему было очень стыдно.
Выяснилось, что он четыре раза побывал в полицейском участке и четыре раза в психбольнице. Что же касается того случая, когда его полностью обнаженного задержали стражи правопорядка, то это также было под действием наркотиков.
Рэпер сказал, что просто перепутал туалет с душем в общественном месте и зашел туда якобы, чтобы помыться. Конечно же, после такой выходки он был задержан полицией.
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Шоу-бизнес , Видео , Майами
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