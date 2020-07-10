Известный российский рэпер Джиган впервые решил подробно рассказать своим фанатам о том, что с ним случилось несколько месяцев назад, когда его имя было на слуху почти в каждом источнике информации.

Он признался, что допустил очень серьезную ошибку, которая обошлась ему дорого. Джиган сообщил, что после рождения сына Давида ушел в загул и не смог держать себя в руках. Ситуация сильно ухудшилась тогда, когда музыкант начал употреблять наркотики. На одной из вечеринок ему дали попробовать сильнодействующий наркотик, после чего у него «снесло крышу». Он стал творить такие вещи, за которые потом ему было очень стыдно.

Выяснилось, что он четыре раза побывал в полицейском участке и четыре раза в психбольнице. Что же касается того случая, когда его полностью обнаженного задержали стражи правопорядка, то это также было под действием наркотиков.

Рэпер сказал, что просто перепутал туалет с душем в общественном месте и зашел туда якобы, чтобы помыться. Конечно же, после такой выходки он был задержан полицией.