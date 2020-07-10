Раскрыто содержание тайного дневника Майкла Джексона

Обнаружены ранее не опубликованные выдержки из дневника Майкла Джексона . Как сообщает The Sun, незадолго до смерти 50-летний певец был зациклен на том, чтобы стать «первым мультимиллиардером-актером-режиссером» и «величайшим из когда-либо живущих», а также страдал от паранойи.

Напомним, Майкл Джексон скончался в июне 2009 года. Согласно дневнику, тем летом он планировал давать концерты в Лас-Вегасе и увеличить свои доходы до 20 миллионов долларов в неделю. В записях он перечислял возможности для получения нового заработка: концерты в Cirque du Soleil, сделка с брендом легкой атлетики Nike и голливудские фильмы.

Джексон также намеревался переснять такие классические фильмы, как «20 000 лье под водой» и «Седьмое путешествие Синдбада».

«Если я не сконцентрируюсь на кино, я не стану бессмертным», — сетовал он в дневнике.

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Кроме того, в последние месяцы певец пытался вернуть контроль над своими активами и уволил менеджеров и консультантов, которые, как он чувствовал, преследуют свои интересы.

«Я хочу подписать все чеки на сумму более 5000 долларов сейчас. Нужно нанять бухгалтера, которому я могу сейчас доверять, и адвоката. Я хочу встретиться с ними», — писал Майкл.

Другие записи показывают, что звезда страдал паранойей.

«Боюсь, что кто-то пытается меня убить, — писал он. — Злые люди повсюду. Они хотят уничтожить меня и забрать мою компанию. Система хочет убить меня за мой каталог … Я не продам его».

В то время музыкант с подозрением относился к своему менеджеру Тому и не хотел, чтобы он «находился со мной в самолете или в моем доме». К личному врачу, доктору Конраду Мюррея (тому самому, что назначил исполнителю успокоительные средства, убившие его), отношение было другое:

«Конрад должен практиковаться сейчас, я не могу уставать».

На этой неделе в США вышла книга «Плохой: беспрецедентное расследование тайны Майкла Джексона». Автор, Дилан Ховард, собрал воедино факты о том, как к началу 1990-х годов певец полностью зависел от седативных препаратов, обезболивающих и снотворных. Уже к 1999 году он принимал обезболивающее внутривенно, а три года спустя глотал «зомби-коктейли» из препаратов, смешанных с алкоголем.

Летом 2009 года Джексон принимал огромные дозы обезболивающих, которые не оказывали на него никакого влияния. Он стал настолько невосприимчив к лекарствам, что потребовал внутривенного введения очень сильного препарата. Это и стало фатальной ошибкой.

Ранее СМИ рассказывали о плачевном состоянии ранчо Неверленд, в котором жил Майкл Джексон вместе с детьми, над которыми надругался. Поместье неоднократно выставляли на продажу, но никто не захотел приобретать имущество с такой историей.