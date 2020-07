Жена раскрыла секрет здоровья принца Чарльза

Как принц Чарльз остается «здоровым, как горный козел» в свои 70 лет. Как рассказала его супруга Камилла, герцогиня Корнуольская, он «самый адаптирующийся к возрасту человек из всех ее знакомых».

Ранее принц Уэльский шутил, что держать свой вес в узде для него — «бесконечная битва». Так он пожаловался своей портнихе Эмме Уиллис и признался, что в течение последних шести лет ему было «трудно» поддерживать прежний размер рубашки. Для него это поистине неплохое достижение, так как мужчины старше определенного возраста, набирают вес в зоне живота.

Герцогиня Корнуольская в шоу Эммы Барнетт на радио ВВС рассказала, как ему это удается.

«Пожалуй, он самый адаптирующийся человек в своем возрасте, которого я знаю. Он будет ходить, ходить и ходить. Он, как горный козел, оставляет всех позади на много миль», — поделилась Камилла об увлечении Чарльза хайкингом — спортивной ходьбой на свежем воздухе.

По ее словам, принц выполняет 12-минутную зарядку Королевских ВВС Канады дважды в день, что, как говорят, делал и его отец, герцог Эдинбургский, и сыновья, принцы Уильям и Гарри. Этот сет упражнений был разработан доктором Биллом Органом в конце 1950-х годов и известен как план 5BX (пять основных упражнений), включающий растяжку, приседания, растяжку спины, отжимания и бег на месте.

Некоторые эксперты сомневались, что физическая форма принца могла помочь ему быстро оправиться от коронавируса. После выздоровления он сам сказал, что «легко отделался», в то время как премьер-министр Борис Джонсон , который на 15 лет моложе принца и примерно в то же время переболел COVID, был убежден, что причина, по которой он оказался в реанимации, таилась в его лишнем весе. Исследование, проведенное Университетом Глазго, связало ожирение с более высокими шансами серьезно пострадать от коронавируса.

Постоянная физическая подготовка принца Чарльза, когда ему уже за 70, является хорошим примером того, как можно замедлить процесс старения организма, говорит Стюарт Робертс, автор книги Get Strong, Get Fit, Get Happy: A Life Manual for 40+ («Стань сильнее, стройнее и счастливее: инструкция к жизни 40+»).

«Я думаю, что одна из главных проблем людей, когда они считают фитнес в любом возрасте после 50 лет чем-то невозможным. Это главный ментальный блок. Люди склонны думать, что, достигнув определенного возраста, они просто не могут ничего делать. К сожалению, если вы так думаете, ваше тело склонно следовать за вашими убеждениями», — пояснил Робертс изданию The Telegraph.

Он добавил, что в доме престарелых были проведены исследования на людях в возрасте 70-80 лет, которые становились очень слабыми. Исследователи давали испытуемым очень легкий вес и просили их делать упражнения очень медленно, повторяя около шести раз.

Примерно через шесть недель эти люди увеличили свою выносливость на 23%, выполняя эти простые упражнения.

Одной из главных причин увеличения веса в среднем возрасте является замедление метаболизма. Это вызвано саркопенией — мышечной атрофией, которая случается со всеми нами примерно с 30 лет. Если вы не занимаетесь физическими упражнениями, такими как силовые тренировки или упражнения с использованием собственного веса — отжимания и приседания, то в среднем будете терять 3-8% мышечной массы с каждым десятилетием. А это значит, что вам будет нужно меньше калорий, чтобы поддерживать жизнедеятельность организма.

Исследование, проведенное Американским колледжем спортивной медицины, показало, что, добавляя всего 2-4 фунта (1 — 1,6 кг) мышц к своему телу с помощью упражнений, вы можете сжигать 100 дополнительных калорий в день даже в состоянии покоя.

Робертс также рекомендует такие упражнения, как ходьба, плавание, езда на велосипеде и садоводство (принц Чарльз, кстати, страстный садовник; в прошлом месяце он сказал, что связь между садом и здоровьем «никогда не была более актуальной», чем во время пандемии) для повышения аэробной выносливости, потому что это упражнения с минимальным воздействием и не должны вызывать слишком сильную боль в суставах.

Еще одним отличным упражнением для пожилых специалисты назвали танцы, так как они аккуратно и приятно воздействуют на массу систем организма: это и кардиотренировки, и силовые, и упражнения на координацию, равновесие, ловкость, которых, как правило, недостает в пожилом возрасте.

Ранее британские ученые установили связь между физактивностью и долголетием у пожилых. Быстрая ежедневная прогулка или езда на велосипеде могут снизить риск преждевременной смерти людей старше 65 лет почти вдвое.

