Джиган официально признан психбольным 

Рэпер Джиган (Денис Вайнштейн-Устименко) в эфире YouTube-шоу «Что было дальше» признался , что получил официальный статус психически больного человека. Поэтому, по его словам, в настоящее время ему запрещено управлять автомобилем.

Джиган, общаясь с комиками, рассказал, что виной его неадекватным поступкам стали «тяжелые наркотики», которые ему «подсунули» в клубе, где он праздновал рождение сына. Он подчеркнул, что не мог контролировать себя: в частности, в туалете заведения он разделся догола, пытаясь помыться. В клуб вызвали полицейских, которые увезли артиста в участок.

Рэпер подчеркнул, что из этого состояния его выводили сотрудники нескольких реабилитационных центров — американских и российских. В результате Джиган получил официальный статус психически больного человека.

«Я теперь официально психбольной. У меня есть карточка», — заявил рэпер.