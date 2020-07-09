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Джиган официально признан психбольным 

Павел Тиунов и ещё 2 13 минут назад
Джиган официально признан психбольным
Фото: Instagram
Рэпер Джиган (Денис Вайнштейн-Устименко) в эфире YouTube-шоу «Что было дальше» признался, что получил официальный статус психически больного человека. Поэтому, по его словам, в настоящее время ему запрещено управлять автомобилем.
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Джиган, общаясь с комиками, рассказал, что виной его неадекватным поступкам стали «тяжелые наркотики», которые ему «подсунули» в клубе, где он праздновал рождение сына. Он подчеркнул, что не мог контролировать себя: в частности, в туалете заведения он разделся догола, пытаясь помыться. В клуб вызвали полицейских, которые увезли артиста в участок.
Рэпер подчеркнул, что из этого состояния его выводили сотрудники нескольких реабилитационных центров — американских и российских. В результате Джиган получил официальный статус психически больного человека.
«Я теперь официально психбольной. У меня есть карточка», — заявил рэпер.
Ранее, как сообщал «Рамблер», подписчики Джигана в Instagram, увидев опубликованное им фото с супругой Оксаной Самойловой, обвинили рэпера в том, что он подстроил все события, произошедшие с ним. По мнению пользователей, рэпер решил «похайпиться на семье».
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Шоу-бизнес , Другое , Оксана Самойлова
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