Утяшева сразила фанатов зажигательным танцем

Экс-гимнастка сразила поклонников своей пластикой. Жена Павла Воли научилась двигаться в стиле vogue.

35-летняя Утяшева замужем за Павлом Волей и воспитывает с ним двоих детей: семилетнего Роберта и пятилетнюю Софию. На карантине она не только играла с наследниками, готовила на кухне, но и продолжала заниматься спортом. Результатами своих занятий ведущая делится в соцсети. На новом видео Ляйсан предстала в золотых мини-шортах с широким поясом и кроп-топом. В тон шортам она надела босоножки на платформе.