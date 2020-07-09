Ленни Кравиц отменил концерт в Москве 

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Американский певец Ленни Кравиц принял решение отменить европейские гастроли, в рамках которых музыкант планировал посетить Россию . Об этом сообщили в четверг в Facebook организаторы его гастролей, компания SAV Entertainment.

"Всем моим друзьям в Европе. Я с сожалением сообщаю, что концерты моего тура не будут перенесены, (а будут отменены) из-за негативного влияния эпидемии COVID-19 по всему миру. Я очень надеялся выступить для вас, но на настоящий момент безопасность и здоровье фанатов, группы и техперсонала являются главными приоритетами", — привели слова Кравица организаторы.

Ранее сообщалось, что певец выступит в "Крокус Сити Холле" 10 июня. В мае организаторы проинформировали поклонников, что тур Here To Love Tour переносится из-за пандемии.

В концертном агентстве уточнили, что билеты можно вернуть через билетных операторов, где они были приобретены.

Ленни Кравиц — автор песен, продюсер, аранжировщик. В своих композициях он объединяет элементы таких музыкальных направлений, как соул, фанк, регги, фолк и баллады. Кравиц сыграл одну из ролей в фильме "Голодные игры".